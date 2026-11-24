El jugador del Atlético de Madrid Koke Resurrección - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista y capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', ha celebrado este martes el récord de 345 victorias de Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco y ha asegurado que el técnico argentino "sigue siendo tan pesado en los entrenamientos" y no les deja relajarse "ningún segundo", en la previa del duelo de este miércoles (21.00 horas) ante el Viking noruego en el Estadio Riyadh Air Metropolitano correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"Creo que eso no lo va a cambiar nunca, entonces prácticamente le veo igual, obviamente un poquito más mayor, sí que es cierto, pero todo lo demás sigue con la misma ilusión, con las mismas ganas, con el mismo hambre. Sigue siendo tan pesado en los entrenamientos, no nos deja relajarnos ningún segundo y eso es lo que marca la diferencia y nos hace estar compitiendo contra los mejores", ha afirmado Koke en rueda de prensa al ser preguntado por la evolución del entrenador durante sus quince temporadas en el club.

El futbolista madrileño ha elogiado la trayectoria del argentino tras alcanzar las 345 victorias como técnico colchonero y ha destacado el impacto de su mentalidad en toda la entidad: "Le dimos la enhorabuena al míster porque es algo increíble después de tantos años estar en un club tan grande, haber cambiado la mentalidad del club, de todos los jugadores que estaban, que estamos. El competir cada día al tener esa misma ilusión, hambre, ganas, es algo increíble de admirar y yo creo que se ha impregnado en todo el club y ojalá siga durante muchos años".

En relación con el encuentro europeo de este miércoles frente al conjunto noruego, al que los rojiblancos llegan en vigesimotercera posición con cuatro puntos, Koke ha reconocido la exigencia de sumar el triunfo tras las cuatro primeras jornadas. "Tenemos la misma responsabilidad que siempre, salir a los partidos a ganarlos, entonces la responsabilidad nuestra es salir mañana a jugarlo y a ganar, obviamente que sabemos que solo tenemos cuatro puntos y como he dicho antes, esta 'Champions' no puedes especular nada y tienes que salir a ganar todos los partidos, entonces responsabilidad tenemos todos los partidos que es ganar, por eso jugamos en Atlético de Madrid y esa es nuestra idea", ha subrayado.

Koke ha advertido del peligro de enfrentarse a un equipo noruego debutante en la máxima competición continental, empatado también a cuatro puntos en la vigesimosegunda plaza, recordando la derrota sufrida la pasada campaña en casa ante el Bod*/Glimt, que cierra la zona de eliminación. "La temporada pasada tuvimos ya el ejemplo de jugar aquí en casa contra el Bod*. Fue un partido muy difícil y no lo pudimos sacar y perdimos. Tenemos que estar con la alerta puesta, sabemos que no va a ser fácil. Tenemos que dar el máximo para poder ganar este partido", ha indicado.

Sobre el desempeño del Viking en el torneo, el capitán ha admitido que no ha tenido tiempo de verlo jugar en profundidad, aunque ha valorado el empate logrado por el cuadro escandinavo en Alemania ante el Bayern de Múnich: "Sí que es cierto que jugaron un partido espectacular contra el Bayern de Múnich, que no es nada fácil quitarles puntos y menos en su estadio. En esta 'Champions' da igual el equipo que sea, ahí salen todos los equipos a ganar prácticamente sin ningún miedo y tenemos que estar al 100% concentrados para poder sacar el partido adelante".

En el plano individual, ha celebrado su buen momento físico tras superar una lesión hace un mes y ha reiterado su total predisposición para ayudar al grupo desde cualquier rol. "Me encuentro muy bien, después de la baja que tuve hace un mes prácticamente, pues me ayudó para coger más fuerzas y estar con el grupo y ayudar en todo lo que me toca. Y como siempre he dicho, a disposición del equipo para cualquier necesidad, ya sea tanto dentro, jugar noventa, treinta, cinco o quedarme en el banquillo, ayudar al equipo en todo lo posible", ha concluido.