Kompany regresa a instalaciones del Bayern más de dos semanas después

Archivo - El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue visto este martes en las instalaciones del club bávaro por primera vez tras sus problemas de salud, que confirmó su regreso desde principios de semana, y es probable que vuelva a dirigir al equipo en el regreso de la Bundesliga tras el parón de selecciones.

"Vincent Kompany se encuentra en proceso de recuperación y lleva desde principio de semana de vuelta en el centro de entrenamiento, (donde) está llevando a cabo su programa de rehabilitación para el hombro lesionado", explicó el Bayern en un comunicado.

Según los medios alemanes 'Bild' y 'tz', el entrenador belga sufrió la lesión en el hombro al desmayarse en una sesión de entrenamiento del filial del Bayern, hace dos semanas y media, tras lo cual fue trasladado a un hospital. Tras ser diagnosticado con una irritación meníngea y pasar seis días ingresado, se le prescribió reposo.

El club se había mostrado reservado a la hora de hacer declaraciones sobre el regreso de Kompany al banquillo, que fue asumido interinamente por su segundo, el inglés Aaron Danks. Sin embargo, cada vez parece más probable que el belga vuelva en el partido de la Bundesliga que el actual líder de la liga alemana disputará en casa el 20 de noviembre contra el Colonia, tras el parón por selecciones.