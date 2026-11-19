El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, en rueda de prensa. - Christian Kunz/dpa

BERLÍN, 19 Nov. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, se siente "de nuevo muy bien" y "agradecido" antes de volver al banquillo del club bávaro tras estar tres semanas de baja después de sufrir un desmayo que derivó en el diagnóstico de una irritación meníngeamientras.

"Fue muy intenso. En aquel momento, fue una experiencia nueva. Mirando atrás, todo salió a la perfección. Recibí apoyo inmediato, tanto del club como de los médicos. Estoy muy agradecido", declaró el belga en la rueda de prensa previa al Bayern-Colonia de este viernes.

El técnico avanzó que se siente "muy bien de nuevo". "Estoy encantado de volver con el equipo". Kompany se desmayó durante un entrenamiento hace unas cuatro semanas y fue trasladado al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una irritación meníngea. También sufrió una lesión en el hombro, por lo que tiene que llevar cabestrillo.

"Cuando jugamos contra el Arsenal, fui sincero sobre lo que había pasado: sencillamente estaba enfermo y quizá no presté suficiente atención a mi cuerpo. Todo lo que vino después fue consecuencia de eso. No quiero restarle importancia; sin duda fue un susto", relató.

Esta semana, de cara al partido de la Bundesliga del viernes contra el Colonia, Kompany pudo dirigir su primera sesión de entrenamiento desde el incidente. Sin embargo, debido al parón internacional, le faltaban la mayoría de los jugadores de la plantilla. "También me pareció fascinante observar al equipo desde una perspectiva diferente", afirmó.

"Pude reflexionar un poco sobre la organización. Tuve algo de tiempo y no fue improductivo. También se me ocurrieron algunas ideas mejores sobre cómo podríamos mejorar nuestro rendimiento en un pequeño porcentaje. No todo fue negativo", agregó un Kompany que espera que "las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible".

Además, se mostró "muy agradecido por la respuesta del club y de todo el equipo médico". "Estuvieron a mi lado día y noche. Hicieron todo lo posible por cuidarme. También me gustaría dar las gracias a mi cuerpo técnico, que siguió adelante y se aseguró de que pudiéramos sacar fuerzas de este momento de resiliencia", zanjó.