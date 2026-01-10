Kompany tilda de "error de comunicación" las declaraciones de Lennart Karl sobre jugar en el Real Madrid

El jugador del Bayern Múnich Lennart Karl - Sven Hoppe/dpa

BERLÍN, 10 Ene. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ha asegurado que las declaraciones del joven jugador Lennart Karl sobre que le encantaría jugar en el Real Madrid algún día son "un error de comunicación".

Karl, de 17 años, causó revuelo entre la afición del Bayern cuando declaró el fin de semana pasado, durante una visita a un club de aficionados, que la entidad madridista era el "club de sus sueños" y por el que le gustaría fichar algún día.

Sin embargo, el joven delantero alemán ya se presentó a unas pruebas para las categorías inferiores del Real Madrid cuando era niño y estaba bajo la disciplina del Eintracht Frankfurt, pero fue rechazado y permaneció en Alemania.

Max Eberl, miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva, declaró a mediados de semana que Karl se había disculpado con él y con el director deportivo, Christoph Freund, y Kompany dijo este sábado en rueda de prensa que el caso no le preocupaba demasiado.

"Intento verlo con cierta distancia. Todos tenemos que pasar por momentos difíciles a veces. Es importante ver el panorama general. Lennart entrena muy duro todos los días por el equipo, también en defensa. Él cumple cada día. Quizás cometió un pequeño error de comunicación, pero se está concentrando en lo importante. Ha tenido una buena semana de entrenamiento", apuntó el técnico belga.

Además, destacó que ha realizado "un gran esfuerzo para ganarse minutos en los partidos". Su calidad es evidente, está haciendo muchas cosas bien. Habló con Christoph y Max y se disculpó, lo cual también me gusta. He intentado ser el único que no le habla del tema. Si alguna vez no da el 100%, tendrá un problema conmigo, pero ha entrenado y jugado muy bien", afirmó.

Karl ascendió de la cantera del Bayern al primer equipo esta temporada con un contrato hasta 2028. Ha marcado seis goles y dado dos asistencias en 22 partidos oficiales.