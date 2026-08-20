Konaté: "Quiero formar parte de la historia del Real Madrid y ganar una Champions"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central francés Ibrahima Konaté confesó este jueves que su "primera camiseta" de fútbol, cuando era un niño y se la regaló su hermano mayor, fue la del conjunto madridista, al mismo tiempo que aseguró que quiere "formar parte de la historia" del club, aunque sabe que es una "gran responsabilidad".

"Siempre he soñado con jugar en el Real Madrid, porque la primera camiseta que tuve fue del Real Madrid, me la regaló mi hermano mayor. Y desde que era joven siempre he soñado en jugar para este increíble club", reiteró el futbolista en declaraciones a los medios del club, tras un acto de presentación privado y sin la presencia de los medios de comunicación.

El galo se mostró "muy contento" de estar en el Real Madrid, y reconoció que sabe que "el club tiene muy altas expectativas" sobre él, "como cualquiera que se pone esta camiseta". "Estoy aquí para luchar por este club y dar todo dentro y fuera del campo", señaló.

"Me siento muy bien, me siento muy emocionado. Quiero ser parte de esta historia y espero ganar algo, ganar la Champions y ser parte de este club para siempre", afirmó, antes de expresar en español que sabe "muy bien lo que representa" el Real Madrid. "Es una gran responsabilidad y una gran motivación. Prometo dar todo, trabajaré duro por esta camiseta", zanjó.