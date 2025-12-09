Koundé acerca al Barça al 'Top 8'

El futbolista del FC Barcelona Jules Koundé celebrando uno de sus goles frente al Eintracht de Fráncfort - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este martes al Eintracht de Fráncfort (2-1) en el Spotify Camp Nou en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en una nueva remontada blaugrana, la cuarta consecutiva, que tuvo el sello de Jules Koundé, autor de un doblete de cabeza que permitió a los de Hansi Flick darle la vuelta al gol inicial de Ansgar Knauff y sumar tres puntos que le acercan al 'Top 8'.

Después de los tropiezos frente al Brujas (3-3) y al Chelsea (3-0), el Barça no podía volver a fallar si quería seguir teniendo opciones de lograr el pase directo a los octavos de final. Los de Hansi Flick necesitaban lograr el triunfo en el Spotify Camp Nou, que volvía a acoger un partido de 'Champions' 1.140 días después, y lo hacía con un duelo de nefasto recuerdo para la afición blaugrana.

El Eintracht regresaba tres años después de aquel partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa, en el que más de 30.000 aficionados alemanes llenaron las gradas y vieron a su equipo ganar (2-3) y lograr el pase a semifinales. Esta vez hubo 2.300 seguidores visitantes que no pudieron volver a celebrar a pesar de adelantarse en el marcador tras un gol de Ansgar Knauff.

Este gol en el minuto 21 hizo daño al Barça, que dominó desde el principio del choque ante un Eintracht, por momentos, replegado en una línea de cinco defensas. El conjunto blaugrana encontró el primer hueco a los diez minutos de partido, tras un gran centro de Raphinha para que Robert Lewandowski hiciera el primer tanto del encuentro, pero que fue anulado al momento por fuera de juego del futbolista brasileño.

El Eintracht no se acercaba a la portería de Joan García, hasta que en el minuto 21 pillaron en una contra a la adelantada defensa blaugrana. Nathaniel Brown asistió a Ansgar Knauff, único superviviente del duelo de hace tres años en el cuadro alemán, quien ganó la carrera a Alejandro Balde y puso el 0-1 en el marcador tras un gran tiro con la zurda.

A diferencia de los últimos partidos, el equipo 'culer' notó el golpe de recibir el primer tanto. Seguía dominando, pero sin generar ocasiones claras. Mientras que la grada se encendía con las numerosas pérdidas del tiempo del conjunto alemán, que por medio de Ellyes Skhiri estuvo muy cerca de poner el 0-2 antes del descanso.

Hansi Flick introdujo un cambio al descanso, con Marcus Rashford entrando en lugar de Fermín. El futbolista inglés se situó en la banda izquierda, donde sirvió un excelente centro para Jules Koundé, quien introdujo de cabeza el balón hasta el fondo de la red y puso el 1-1 en el marcador, despertando así al Barça y al Spotify Camp Nou.

El futbolista francés, que no había realizado una gran primera parte, tenía ganas de más y seguía llegando con peligro por la banda derecha. Tan solo tres minutos después, Lamine Yamal fue el encargado de servir un gran balón para Koundé, quien volvió anotar de cabeza el segundo tanto del equipo blaugrana, que consiguió darle la vuelta al marcador por cuarto partido consecutivo.

El doblete del lateral, primero como futbolista profesional, despertó un vendaval blaugrana. Tanto Raphinha como Rashford dispusieron de ocasiones para poner el 3-1, mientras que el Eintracht aguantaba como podía el resultado. La única mala noticia para el equipo 'culer' llegó con la tarjeta amarilla de Lamine Yamal, quien se perderá el próximo partido frente al Slavia de Praga.

Tras esta nueva remontada, el Barça controló el partido a su antojo, con un Eintracht que no se acercaba a la portería de Joan Garcia. La entrada de Frenkie de Jong por Raphinha ayudó a los de Hansi Flick a controlar el balón y no sufrir apenas acercamientos por parte del equipo alemán, que apenas hizo peligrar el triunfo blaugrana.

Con esta victoria, el Barça se sitúa en la duodécima posición en la clasificación, manteniendo sus opciones de entrar en el 'Top 8'. Para ello, los de Hansi Flick deberán vencer al Slavia de Praga y al Copenhague FC, dos encuentros que quedan muy lejos para el equipo blaugrana, que esta noche ha logrado tres puntos de oro gracias a Jules Koundé.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - EINTRACHT DE FRÁNCFORT, 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Christensen, min.89); Eric García, Pedri, Fermín (Rashford, min.45); Lamine Yamal (Bardghji, min.89), Raphinha (De Jong, min.66); y Lewandowski (Ferran Torres, min.66).

EINTRACHT DE FRÁNCFORT: Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan (Ngankam, min.89), Larsson (Dahoud, min.68), Götze (Uzun, min.77), Skhiri, Chaibi (Bahoya, min.77); y Knauff (Wahi, min.68).

--GOLES.

0-1. min.21: Ansgar Knauff.

1-1. min.50: Jules Koundé.

2-1. min.53: Jules Koundé.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó a Lamine Yamal (min.56) y a Gerard Martín (min.61) en el Barça y a Ansgar Knauff (min.28) en el Eintracht.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou. 38.439 espectadores.