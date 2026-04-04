Koundé y Balde entran en la convocatoria para el Atlético-Barça

Archivo - Jules Koundé y Alejandro Balde en un entrenamiento del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los defensas Jules Koundé y Alejandro Balde han recibido el alta médica de sus respectivas lesiones y han entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas).

Tanto el francés como el español lesionaron en el encuentro de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante los rojiblancos; el primero se produjo una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo, mientras que el segundo se dañó el bíceps femoral distal del muslo izquierdo.

Así, solo se mantendrán en la enfermería el delantero brasileño Raphinha, que se lesionó con su selección durante el parón, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong y el defensa danés Andreas Christensen.

La convocatoria completa la integran Joao Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, Bernal, Koundé, Eric Garcia, Szczesny, Eder Aller, Xavi Espart y Tommy.