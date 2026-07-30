Lacroix se suma al Chelsea de Xabi Alonso

Maxence Lacroix - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea anunció este jueves la contratación del defensa internacional francés Maxence Lacroix, quien firma hasta 2032, para seguir reforzando el equipo que dirige desde esta temporada el técnico español Xabi Alonso.

"El Chelsea se complace en anunciar el fichaje del internacional francés Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace. El defensa de 26 años ha firmado un contrato con el Chelsea hasta 2032", dice el comunicado oficial del conjunto de la Premier inglesa.

Lacroix llega al Chelsea tras dos temporadas en su vecino londinense, con la reputación de ser uno de los centrales más imponentes del fútbol europeo, además de uno de los defensores aéreos más rápidos y mejores de la Premier League.

El internacional francés, presente en el Mundial de este verano, ganó con el Palace la Conference League, la FA Cup y la Community Shield. Ahora, sin dejar Londres, Lacroix pasa a un Chelsea que viene de un histórico desembolso por Morgan Rogers.

"Estoy muy feliz de formar parte de este gran club. Todos conocen la leyenda del Chelsea, su tradición ganadora, y ser parte de ella es un momento de gran orgullo", declaró en declaraciones a la web de su nuevo equipo un Lacroix que antes de llegar a Inglaterra se curtió en el Wolfsburgo alemán, donde pasó cuatro temporadas.

"Cuando hablé con el entrenador, vi que compartimos la misma visión y el mismo deseo para este club. Queremos ganar. Viendo la calidad de los jugadores que tenemos aquí, todo lo que nos rodea en el club, es algo que podemos lograr. La ambición es levantar títulos, y estoy deseando aportar mi granito de arena", añadió.