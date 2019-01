LaLiga se alía con la Superliga china para convertirla en "la sexta liga más importante del mundo"

Publicado 18/01/2019 14:00:26 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, presentó este viernes un acuerdo estratégico con la Superliga china por el que "compartirán experiencias" y trabajarán conjuntamente para conseguir que la competición del país asiático se convierta en la "sexta liga más importante del mundo", aunque advirtió que "no está previsto" un partido del torneo español en el país asiático.

"Contribuiremos a los sueños del presidente chino, aficionado al fútbol, de poder organizar un Mundial de fútbol y clasificarse para el Mundial e incluso poder ganarlo. Para ello es necesario tener una competición fuerte, por eso China debe ser la sexta liga más importante del mundo, y lo será pronto", afirmó Tebas en el acto de presentación de este viernes en la sede de LaLiga.

El acuerdo tiene dos vertientes fundamentales, "una deportiva" con temas de competencia para torneos en el ámbito amistosos y de niños, principalmente introduciendo "equipos chinos en la LaLiga Promises". "Pero el aspecto de más contenido del acuerdo es que el fútbol chino se está desarrollando de forma importante en el ámbito profesional, está dentro de la Federación y está buscando localizarse en la ligas más importantes del mundo, no sólo España", añadió.

"Estamos planteando compartir experiencias de la organización de LaLiga en España. Trabajaremos conjuntamente en estrategias del control económico, después de la llegada de mucho capital al fútbol chino, también tocaremos nuestra experiencia en el mundo digital que tenemos en LaLiga. Para ayudar al fútbol chino en todo el mundo, es importante compartir nuestras experiencias. También hablaremos de marketing y temas tanto en España como fuera de España", explicó Tebas.

TEBAS: "NO ESTÁ PREVISTO JUGAR UN PARTIDO EN CHINA, PRIMERO A MIAMI"

El máximo dirigente del fútbol español ha desechado la opción de jugar en China, ya que no es algo que esté "previsto". "No está previsto jugar un partido en China, primero habrá que ir a Miami", señaló, aludiendo al acuerdo con la empresa estadounidense Everest, que esta campaña no ha podido cumplirse finalmente con el Girona-Barcelona del 26 de enero.

"La liga china se ha fijado mucho en el crecimiento del fútbol español, hemos trabajado mucho para estar en China. Nosotros ganamos y buscamos ser la segunda liga allí, después de la Superliga, no queremos superarla. Trabajar juntos nos aporta experiencia y conocer cómo están creciendo de forma espectacular, apoyado por un crecimiento del futbolista chino", confirmó el presidente de LaLiga, que considera este acuerdo "un elemento estratégico".

Por su parte, el representante de la Superliga China, Dong Zheng, se mostró "encantado" de firmar este acuerdo estratégico con LaLiga por "4 años". "Queremos tener un desarrollo de alta calidad y que desde la marca podamos aprender de las cinco grandes ligas del mundo. Estoy convencido que, espero que con la ayuda de LaLiga, pueda convertirse en una liga con poder mundial", concluyó.