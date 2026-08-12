LaLiga anuncia que se guardará un minuto de silencio en la jornada 1 por las víctimas del terremoto de Colombia

Archivo - Imagenes de archivo de un minuto de silencio guardado en un partido de LaLiga. - Cristobal Duenas / AFP7 - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, los clubes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han anunciado este miércoles que antes de los comienzos de los partidos de la jornada 1 de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion se guardará un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos a causa del terremoto que sacudió el pasado lunes Colombia.

"LaLiga y los clubes, en coordinación con la RFEF, acuerdan guardar un minuto de silencio en la primera jornada de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia y en solidaridad con todas las personas afectadas", apunta un comunicado conjunto emitido por LaLiga y la RFEF.

Así, antes del comienzo de cada uno de los 17 partidos que se disputarán en Primera y Segunda División entre este viernes y el lunes se guardará un minuto de silencio en memoria de las más de 200 víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste y centro de Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.