LaLiga denuncia a la policía el ofrecimiento monetario a Aday Benítez por dejarse perder en el Girona

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga confirmó este jueves que ha presentado una denuncia ante la policía tras conocer las declaraciones del exfutbolista Aday Benítez en las que admite haber recibido un ofrecimiento de dinero por dejarse perder cuando militaba en el Girona.

"LaLiga ha presentado una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) tras las declaraciones del exfutbolista Francisco Aday Benitez, en las que manifiesta que le habrían ofrecido 50.000 euros por dejarse perder un partido de fútbol cuando restaba una jornada para el ascenso de su equipo a Primera División", indicó el organismo en un comunicado.

Durante su aparición este jueves en 'El Bar', programa en 'streaming' de la cadena SER, el jugador reconoció que le ofrecieron "cerca de 50.000 euros" por dejarse perder. "Era absurdo aceptarlo porque ascendíamos a Primera, nos quedaba un partido y no me iba a manchar por un partido", señaló.

"El área de Integridad y Seguridad de LaLiga tiene como uno de sus objetivos la prevención, la detección y la denuncia de cualquier conducta que infrinja el 'juego limpio' y pueda adulterar la competición. La predeterminación de resultados es delito, así como acreditar la sola intención de propuesta de amaño", advirtió LaLiga.

Benítez también comentó en el programa el 'modus operandi' para este tipo de prácticas. "Contactan con uno y este coge sus personas de confianza en el vestuario. Sólo se necesitan a tres, pero tienen que participar más. Con que compres al portero, un central y un delantero lo tienes medio hecho", apuntó.

Además, el exjugador habló de otro caso cuando militaba en el Tenerife, aunque aclaró que no podía "corroborarla" porque no estaba "dentro" del grupo al que presuntamente se le habría ofrecido el dinero. "No teníamos opción ya de entrar en el 'playoff', el Sporting sí. Íbamos a jugar los que no veníamos haciéndolo y al final jugaron los que estaban jugando todo el año. Perdimos por 3-1, pero con goles.... Me pareció muy raro que jugaran unos jugadores que estaban jugando todo el año, que no nos jugábamos nada y que además nos habían dicho que íbamos a jugar los otros", afirmó.