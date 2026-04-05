LaLiga desmiente que sus sistemas antipiratería hayan hecho fallar un dispositivo de localización personal

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante los Desayunos Deportivos de Europa Press - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha asegurado que "no existe evidencia alguna" de que sus sistemas antipiratería hayan hecho fallar un dispositivo de localización personal, como denunció en redes sociales un usuario que trataba de encontrar a su padre con demencia, y considera que la información "genera una alarma injustificada".

"En relación con la información publicada por ADSLZone, que vincula los sistemas antipiratería de LaLiga con el supuesto fallo de un dispositivo de localización personal, LaLiga desmiente categóricamente dicha afirmación", indicó la patronal en un comunicado.

Según la página web especializada en tecnología, que se hizo eco de las declaraciones de una persona en la red social X, los bloqueos a petición de LaLiga afectaron a una aplicación usada para la localización de personas; dicho usuario denunció que no podía encontrar a su padre con demencia, que portaba un dispositivo GPS, por problemas para abrir la aplicación, algo que asegura que pasa "siempre en fin de semana", justo "cuando hay Liga".

Sin embargo, LaLiga aseguró que no se puede establecer una relación entre ambos sucesos. "Tras las comprobaciones técnicas realizadas, no existe evidencia alguna de que las direcciones IP asociadas a la aplicación mencionada hayan sido bloqueadas por los sistemas de LaLiga por actividades relacionadas con la distribución ilegal de contenidos", manifestó.

"Los mecanismos antipiratería de LaLiga se dirigen exclusivamente contra infraestructuras que emiten contenidos de forma ilícita, mediante procedimientos técnicos auditados y focalizados, sin afectar a servicios legítimos como los de localización personal u otros usos ordinarios de internet. La información difundida carece de base técnica contrastada y genera una alarma injustificada entre los usuarios, al establecer una relación que no ha sido acreditada en ningún momento", continuó.

Además, LaLiga reiteró su "compromiso con una lucha eficaz contra la piratería, compatible con el respeto absoluto al correcto funcionamiento de servicios digitales legítimos".