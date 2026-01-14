LaLiga y el Gobierno firman un acuerdo para impulsar la ciberseguridad y la lucha contra el odio online

Firma del acuerdo entre LaLiga y SETELECO. - PABLO MORENO

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) han suscrito este miércoles un Memorando de Entendimiento (MoU) que establece un marco de cooperación institucional para reforzar la ciberseguridad, promover la confianza digital y fomentar un entorno online seguro y respetuoso.

El acuerdo responde a la voluntad compartida de las partes de alinear esfuerzos entre el sector público y el deporte profesional para hacer frente a los retos derivados de la digitalización, especialmente en ámbitos como la prevención de ciberriesgos, la protección de la privacidad, la concienciación en ciberseguridad y la lucha contra el discurso de odio en el entorno digital, incluidos fenómenos como el ciberacoso, el racismo, la xenofobia o la discriminación.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, agradeció el compromiso de una entidad como LaLiga para impulsar una cultura de la ciberseguridad. "Es un pilar imprescindible para la transformación digital. El uso creciente de las tecnologías coloca a muchas personas en una situación de vulnerabilidad, especialmente a los más jóvenes. El servicio del 017 es una herramienta fundamental para ayudar a todos los usuarios de internet en los problemas que les pueden surgir en el entorno digital", apuntó.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, detalló que el fútbol profesional tiene "una responsabilidad social" que va más allá del terreno de juego, y lo han demostrado con "múltiples iniciativas". Este acuerdo con INCIBE refuerza nuestro compromiso con un entorno digital seguro, basado en el respeto y la confianza, y nos permite trabajar de forma coordinada para concienciar, prevenir riesgos y proteger a nuestra comunidad", agregó.

El MoU contempla el desarrollo de proyectos e iniciativas conjuntas dirigidas a empleados, clubes y Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas, aficionados y a la sociedad en general, con un especial foco en colectivos vulnerables y menores. Entre las líneas de actuación previstas se incluyen acciones de sensibilización, campañas informativas, intercambio de buenas prácticas y apoyo mutuo en proyectos estratégicos vinculados a la seguridad digital.

Asimismo, el acuerdo prevé la promoción y difusión de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017, un servicio gratuito, confidencial y de interés social gestionado por INCIBE, como recurso de referencia para que los aficionados y ciudadanos puedan resolver dudas o incidentes relacionados con la ciberseguridad.