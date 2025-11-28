LaLiga lanza su Calendario de Adviento: 24 días y 102 ganadores

Claendario de Adviento de LaLiga. - LALIGA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga presentó este viernes una nueva edición del Calendario de Adviento, renovado y convertido este año en un estadio repleto de sorpresas, porque cada una de las 24 cajas esconde un premio exclusivo ofrecido por los patrocinadores oficiales de la patronal, según un comunicado.

Del 1 al 24 de diciembre, cualquier usuario puede participar diariamente en miliga.laliga.com/adviento, donde se sorteará un premio distinto cada día. En total habrá 102 ganadores, incluyendo numerosas experiencias dobles pensadas para disfrutar en familia o con amigos.

Los premios se revelarán cada jornada a través de Instagram, la página web y las apps oficiales de LaLiga, y entre ellos destacan, camisetas firmadas, botas y balones oficiales de LaLiga; el FC 26 y productos exclusivos de Puma, Panini e IMC Toys; tarjetas regalo y vales de El Corte Inglés, LaLiga Store, Uber Eats, Luckia y Moeve Gow; Surface Pro 11, Xbox Series S y televisor Haier; experiencias VIP como entradas dobles con alojamiento incluido, conducción ID con Volkswagen o visitas a Legends Madrid; premios gastronómicos; viajes internacionales o 'LaLiga, El juego'.

Cada día se abre una nueva caja en la web oficial de LaLiga, el sorteo se realiza el siguiente día laborable y los premios se envían directamente al ganador mediante correo postal o email. El calendario es 100% digital, accesible desde cualquier dispositivo.