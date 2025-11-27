LaLiga y K League consolidan su cooperación con un nuevo programa intensivo para entrenadores coreanos. - LALIGA

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha recibido en España a un grupo de 28 entrenadores de la K League para participar en un programa formativo intensivo centrado en metodología, análisis y desarrollo del talento joven, una iniciativa que forma parte del marco de colaboración establecido entre ambas organizaciones desde hace más de 5 años para impulsar el desarrollo del fútbol formativo en Corea del Sur y fomentar el intercambio técnico entre ambos países.

En esta edición, tuvo especial peso el Sevilla FC, que ejerció como anfitrión del grupo en Sevilla y ofreció formaciones intensivas, visitas a sus instalaciones de fútbol base y estadio, y asistencia a entrenamientos y partidos de sus categorías inferiores.

Durante nueve días, los entrenadores coreanos participaron en un itinerario diseñado por el Departamento de Proyectos de Fútbol de LaLiga, con un enfoque teórico-práctico y vinculado al trabajo diario de canteras de referencia en el fútbol español.

El programa incluyó sesiones de capacitación en la sede de LaLiga en Madrid sobre la Metodología LaLiga, un sistema y filosofía de entrenamiento propio con cuatro pilares clave: táctico-cognitivo, físico-condicional, psicosocial-afectivo, técnico- coordinativo. También se impartieron sesiones sobre estructura del fútbol base español, el Plan Nacional de Canteras y el papel de los canteranos en LaLiga y los clubes.

También abordaron temáticas como scouting, análisis de juego y observación directa de entrenamientos y partidos de equipos juveniles. Asimismo, asistieron a formaciones sobre la estructura del fútbol español, formación técnica y táctica en etapas U6-U23, sesiones de análisis, scouting y uso de tecnología aplicada al rendimiento, complementando la formación teórica con la práctica: acudieron a entrenamientos y partidos de categorías U6 hasta U23 del Sevilla FC para observar la aplicación práctica de los diferentes conceptos de entrenamiento y juego.

Los entrenadores también visitaron la residencia de canteranos del Sevilla FC, entrenamientos del primer equipo y asistieron a encuentros oficiales de LaLiga.

Este programa subraya el compromiso de LaLiga por consolidar el desarrollo global del fútbol base y exportar el conocimiento de la entidad líder en fútbol base, poniendo en valor su amplia experiencia en formación integral de jugadores, la calidad de sus cuerpos técnicos y una metodología reconocida internacionalmente.

El responsable de Proyectos de Fútbol de LaLiga, Juan Florit, afirmó esta visita refleja "la vocación de LaLiga" por compartir su "know-how" con ligas y clubes de todo el mundo. "Exportar nuestra experiencia en fútbol base ayuda a fortalecer el desarrollo global del deporte, a la vez que consolida a LaLiga como un asesor de referencia en metodología, talento joven y estructuras formativas", añadió.

Por su parte, el director técnico de la K League, Kim Ho Young, comentó que desde la liga coreana creen que la modernización del sistema formativo es "el pilar central" de su estrategia, por ello "la experiencia y el conocimiento especializado" por parte de LaLiga constituyen "un modelo de referencia clave" para reforzarlo.

"Este programa de formación refleja la visión compartida por ambas instituciones -desarrollar jugadores de manera sostenible y elevar su competitividad en el ámbito global- y nuestra intención es seguir ampliando esta colaboración para establecer un nuevo estándar en el desarrollo del fútbol coreano" concluyó.

Desde la K League, la visita se enmarca en su estrategia de fortalecer el conocimiento técnico de los entrenadores y enriquecer los procesos formativos de sus academias. El balance de la edición de 2025 ha sido especialmente positivo y ambas organizaciones han acordado seguir ampliando su colaboración de cara al futuro con nuevos programas y acciones conjuntas.