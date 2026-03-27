LaLiga logra el tercer puesto en los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte - LALIGA

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha sido reconocida con el tercer premio en los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte por un estudio que analiza cómo evoluciona el rendimiento de los futbolistas profesionales tras sufrir una lesión muscular, un trabajo desarrollado junto a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH).

La investigación, impulsada desde el área de Football Intelligence & Performance de LaLiga, examina el retorno competitivo de los jugadores después de recibir el alta médica, con el objetivo de mejorar la evaluación de su recuperación y optimizar los procesos de prevención de lesiones en el fútbol profesional.

El estudio, liderado por los investigadores Víctor Moreno (UMH) y Juan Del Coso (URJC) y con la colaboración de clubes como el Real Betis, el FC Barcelona y el Villarreal CF, analizó a 327 futbolistas profesionales durante cinco temporadas, centrando el foco en las lesiones de isquiotibiales, una de las más frecuentes en el fútbol de élite.

Los resultados revelan que, aunque el jugador esté disponible para competir tras superar la lesión, pueden persistir limitaciones en acciones de alta intensidad, como los esprints o las carreras a gran velocidad, aspectos que no siempre quedan reflejados en los indicadores tradicionales de seguimiento del rendimiento.

Estos hallazgos apuntan a la necesidad de avanzar hacia modelos más precisos de evaluación, una línea en la que trabaja el departamento de Football Intelligence & Performance de LaLiga, que integra datos avanzados, análisis aplicado y conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones en los clubes.

El director de Football Intelligence & Performance de LaLiga, Ricardo Resta, destacó que este tipo de estudios permite convertir los datos del juego en información útil para entrenadores y cuerpos técnicos, con el objetivo de proteger la salud de los futbolistas y mejorar la gestión del rendimiento competitivo.

Este departamento, anteriormente conocido como Mediacoach, pone a disposición de los 42 clubes del fútbol profesional herramientas de análisis a través de la plataforma Sportian Performance, que combina datos de tracking, vídeo y métricas físicas y tácticas en tiempo real.

Los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte, impulsados por la Universidad de Oviedo y la Fundación Cajastur y con más de dos décadas de trayectoria, reconocen trabajos científicos de referencia en el ámbito deportivo y promueven la transferencia de conocimiento entre la investigación y la práctica en el deporte de alto nivel.