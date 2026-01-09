LaLiga y Panini lanzan la colección de cromos 'Adrenalyn XL' de la temporada 2025-26

La colección de cromos 'Adrenalyn XL'. - LALIGA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Panini España' y LaLiga lanzaron este viernes la nueva colección 'Adrenalyn XL' 2025-26, el 'card game' oficial de la competición que alcanza su 17ª temporada como uno de los referentes del coleccionismo en España en una edición que vuelve a combinar la solidez de una trayectoria consolidada con una clara apuesta por la innovación, manteniendo intacta la ilusión entre aficionados y coleccionistas.

'Adrenalyn XL' se presenta esta temporada con una propuesta renovada que integra algunas de sus series más emblemáticas junto a nuevas incorporaciones diseñadas para enriquecer la experiencia de juego y colección. A clásicos ya consolidados como 'Diamantes', 'Guantes de Oro' o 'Influencers' se suman nuevas series como 'Protas', 'Stadium' y 'Kryptonita', que irrumpen con fuerza y refuerzan el atractivo visual y narrativo de la colección. Las novedades se extienden también al apartado de cards especiales.

Tras el éxito registrado la pasada campaña con los 'New Master 11', esta edición eleva su apuesta con la incorporación de quince grandes figuras de LaLiga, integradas en un exclusivo pack de cards 'Parallels', uno de los principales reclamos de la temporada. Además, la colección contará con un mayor número de cards con autógrafo original, un elemento diferencial especialmente valorado por los coleccionistas.

'Adrenalyn XL' mantiene, además, su esencia como un juego de cartas completo y dinámico. A través de los códigos incluidos en el reverso de cada card, los usuarios podrán coleccionar de forma virtual y competir tanto 'online' como 'offline', ampliando las posibilidades de juego e interacción. Los aficionados tendrán también la oportunidad de conseguir la camiseta de su equipo favorito, reforzando el vínculo emocional con la competición.

Como en temporadas anteriores, a la edición inicial de 'Adrenalyn XL' se irán sumando en los puntos de venta referencias especiales que permitirán ampliar y actualizar la colección a lo largo del curso, ofreciendo nuevos alicientes a los seguidores más fieles.

'Panini España' vuelve a lanzar, asimismo, un 'starter pack' pensado para facilitar el inicio de la colección. Este pack incluye el archivador oficial, el tablero de juego, el 'checklist' completo, sobres con cards, cartas de edición limitada y la guía oficial de la temporada, configurando una propuesta de entrada pensada tanto para nuevos usuarios como para coleccionistas habituales.

Con esta nueva edición, 'Panini España' y LaLiga refuerzan su compromiso de seguir ofreciendo experiencias innovadoras y de calidad que permiten a los aficionados disfrutar del fútbol desde una perspectiva diferente, combinando coleccionismo, juego y emoción.