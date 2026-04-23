Lamine, a lo Cid, le da el triunfo al Barça ante el Celta

Lamine Yamal, lesionado durante el partido de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el RC Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou, el 22 de abril de 2026 en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al RC Celta de Vigo (1-0) en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, en el Spotify Camp Nou, gracias a un solitario gol de penalti de un Lamine Yamal que se lesionó en esa pena máxima, en una noche en la que también pidió el cambio lesionado João Cancelo y en la que el Celta, de más a menos, inquietó al líder en una gran primera parte de los celtiñas.

Siguen los 9 puntos de margen sobre el Real Madrid con esta victoria importante de un FC Barcelona que no estuvo a su mejor nivel, que estuvo incómodo, pero que logró un triunfo de los que pueden ser claves para ganar la Liga. Y, pese a esas posibles lesiones de Cancelo y Lamine, la nota fue positiva al lograr el objetivo marcado.

En una noche cerrada con un pequeño homenaje a Frenkie de Jong, jugador neerlandés con más partidos con el Barça (293), superando a un presente Phillip Cocu que le entregó una camiseta con ese particular dorsal, el Barça superó un partido extraño, con unos 23 minutos de parón para atender una urgencia médica en la grada, un paro cardíaco, que terminó bien pero con evacuación a un hospital. Y fue justo después del penalti de Lamine, en el 40', en el que el '10' marcó y se lesionó.

Los de Claudio Giráldez sorprendieron en el Spotify Camp Nou con un gran juego en la primera parte, asociativo y ofensivo, al que le faltó el poder llegar más y mejor al área de Joan Garcia, que aún así tuvo una mano salvadora nada más arrancar el choque. Y el Barça vivió de un Lamine Yamal que tuvo las mejores llegadas, provocó un penalti que él mismo marcó pero en el que se lesionó, en una primera parte marcada por ese largo parón que terminó, tras las buenas noticias, con la ovación de jugadores, árbitros, banquillos y grada al afectado.

El primer aviso fue precisamente blaugrana, con un mal pase de Marcos Alonso que acabó en botas de Lamine Yamal, cuyo recorte terminó con un disparo al lateral de la red en el primer minuto de juego. Pero la réplica fue inmediata y mucho más clara, con una mano salvadora de Joan Garcia ante Pablo Durán cuando el atacante ya cantaba el gol celeste, que no subió por esa gran intervención del meta de Sallent.

El Celta se sintió cómodo desde ahí, mandando por momentos con balón y encontrando espacios entre líneas. El exblaugrana Ferran Jutglà tuvo una gran ocasión tras un pase filtrado de Hugo Álvarez, pero definió alto ante la salida del portero catalán. También rozó el gol con otro remate rechazado dentro del área, en una fase en la que el Barça no encontraba continuidad.

Además, el partido se torció todavía más para los de Hansi Flick con la lesión de João Cancelo, que pidió el cambio en el minuto 21 y dejó su sitio a Balde. Sin profundidad por la izquierda, el peso ofensivo cayó todavía más sobre Lamine, que rozó el gol con un disparo suave con el exterior que lamió la base del palo y volvió a generar peligro con una internada culminada con un centro que Dani Olmo cabeceó fuera.

El premio llegó en otra acción marca de la casa del extremo, con uno de sus caracoleos en el área que acabó en penalti. El propio Lamine asumió la responsabilidad y, con poca carrera y mucha calma, engañó a Radu para firmar el 1-0. Pero la celebración duró poco: al golpear el balón se echó al suelo, se tocó los isquiotibiales y pidió el cambio antes de marcharse solo por el túnel de vestuarios.

Justo después llegó el largo parón por la emergencia médica en la grada. Los servicios médicos del club salieron corriendo hacia la zona de Lateral y el partido quedó detenido durante más de veinte minutos, hasta que la megafonía confirmó que el aficionado podía ser trasladado al hospital. Entonces sí, con alivio general, se reanudó el choque y Roony Bardghji entró por Lamine, incluso con tiempo para probar a Radu con un potente disparo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Barça mejoró. Sin tanto vértigo pero con mucho más control, Pedri empezó a gobernar el ritmo y el equipo blaugrana movió al Celta de lado a lado, obligándole a defender muy cerca de su área. Roony aportó energía por la derecha y Ferran Torres estuvo cerca de sentenciar con un golazo de primeras tras un centro quirúrgico del canario, pero el VAR anuló el 2-0 por un fuera de juego milimétrico.

Fermín también probó fortuna en una acción individual y Pedri rozó el gol con un disparo raso tras una falta recibida minutos antes, en un tramo en el que el Barça parecía tener el partido bajo control. Sin embargo, la entrada de Iago Aspas en el minuto 81 reactivó al Celta, que volvió a crecer con balón y apretó en el tramo final.

Una falta directa ya en el descuento, con Marcos Alonso frente a la barrera, fue el último susto para un Barça que resistió sin brillo pero con oficio. No fue una noche brillante ni plácida, pero sí una de esas victorias que pesan más de lo que parecen. La de un líder que sigue firme hacia el título, aunque mirando ya con preocupación a la enfermería; a su Lamine Yamal que a lo Cid Campeador le dio el triunfo a un Barça que sigue restando jornadas para cantar el alirón.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - RC CELTA DE VIGO, 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, min.23); Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal (Roony, min.45+9), Olmo (De Jong, min.73), Gavi (Fermín, min.46); y Ferran (Rashford, min.73).

RC CELTA DE VIGO: Radu; Javi Rodríguez, Lago (Mingueza, min.63), Marcos Alonso; Rueda, Fer López (Aspas, min.81), Moriba, Carreira; Durán (Borja Iglesias, min.73), Jutglà (Sotelo, min.81) y Hugo Álvarez (Swedberg, min.63).

--GOLES.

1-0. Min.40, Lamine Yamal (p).

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Eric Garcia (min.90+2) en el FC Barcelona y a Yoel Lago (min.59) en el RC Celta de Vigo.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 59.034 espectadores.