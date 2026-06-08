Lamine Yamal, elegido Mejor Jugador de LaLiga EA Sports 2025/26

Archivo - Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal ha sido distinguido este lunes como Mejor Jugador de LaLiga EA Sports 2025/26, un reconocimiento con el que LaLiga ha premiado el sobresaliente rendimiento del internacional español en una temporada en la que fue una de las figuras clave del conjunto blaugrana rumbo al segundo título liguero consecutivo.

Lamine Yamal cerró esta Liga con 16 goles y 12 asistencias, unos números que le consolidaron como uno de los jugadores más determinantes de la competición, pese a una lesión final que le impidió cerrar el campeonato en el césped, y le permitieron imponerse en unos premios de LaLiga que reconocen a los protagonistas más destacados de cada curso.

Además, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, fue nombrado Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports 2025/26 después de conducir al equipo catalán hasta la conquista del campeonato con 94 puntos, revalidando el título y confirmando el dominio 'culer' en la competición doméstica.

Por otro lado, el delantero del Levante UD Carlos Espí recibió el galardón al Mejor Jugador Sub-23 de la temporada. El atacante valenciano brilló en su estreno en la máxima categoría y resultó decisivo para la permanencia de su equipo gracias a sus 11 tantos.

En el apartado de acciones individuales, el portero del FC Barcelona Joan Garcia fue reconocido por la Mejor Parada de la temporada por una intervención realizada frente a su exequipo, el RCD Espanyol, mientras que el centrocampista del Real Madrid Arda Güler obtuvo el premio al Mejor Gol del curso por un espectacular lanzamiento desde más de 65 metros ante el Elche CF.

Con estos galardones, LaLiga distingue cada año a los futbolistas, entrenadores y jugadas más destacadas de una temporada marcada por el rendimiento deportivo y los momentos más relevantes del campeonato.