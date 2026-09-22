Laporte: "La gente se ha vuelto muy loca"

Archivo - El central de la selección española durante la final del Mundial frente a Argentina. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central internacional español del Athletic Club Aymeric Laporte comentó a su llegada a la concentración de la selección española a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que la afición "se ha vuelto muy loca" con el equipo y que "por la calle" lo paran para darle las gracias por el título de la Copa del Mundo.

"La verdad es que es locura. La gente se ha vuelto muy loca. De hecho, me dan las gracias por la calle y demás. Estoy impresionado. Ahora tenemos que estar muy puestos y muy concentrados para intentar ganar los cuatro partidos que nos vienen estas dos semanas", afirmó el central internacional del Athletic Club a su llegada a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Por su parte, el mediapunta del FC Barcelona Fermín López se mostró "muy contento" por su vuelta a la selección. "Con ganas de estar otra vez con los compañeros y volver a entrenar. Tocó vivir el Mundial en casa, que fue una pena, pero también estuve muy contento por mi país y por mis compañeros, que se lo merecían", agrego.

Por último, el debutante Iván Fresneda quiso acordarse de su compañero Pedro Porro, al que sustituye en la lista. "Feliz por una parte pero triste también porque se haya dado por estas condiciones. Tengo una buena relación con Pedro Porro, que por desgracia para la selección no ha podido estar aquí. Pero ahora hay que aprovechar las oportunidades", subrayó.