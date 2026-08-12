Leo Messi se despide de su padre: "Estuviste al lado mío desde el principio"

Archivo - Leo Messi con su fallecido padre Jorge Messi durante el Mundial de Catar 2022 - Robert Michael/dpa - Archivo

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Leo Messi se ha despedido de su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado sábado a los 68 años, con una emotiva carta publicada en sus redes sociales en la que recuerda su papel fundamental desde los inicios de su carrera y lamenta no haber podido compartir con él sus últimos grandes momentos sobre el terreno de juego.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", comienza Messi, que reconoce que se le hace "muy difícil imaginar" que ya no volverá a verle ni hablar con él. "Te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", lamenta el argentino.

El capitán de la selección argentina recuerda especialmente el Mundial 2026, después de que su padre le insistiera en que jugara "el último Mundial". Messi explica que Jorge empeoró de salud días antes del inicio del torneo y que él confiaba en llegar a la final para que pudiera viajar y verle jugar. "Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", recuerda.

Aunque finalmente Jorge Messi no pudo acompañarle en la final perdida por Argentina ante España, su hijo relata que esperaba sus mensajes después de cada partido y que quería llegar lo más lejos posible para darle tiempo a que pudiera recuperarse y asistir a algún encuentro. "Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva", escribe Messi, que reconoce que no pudo hacerlo porque "las piernas no me daban más". "No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo", añade.

El argentino también recuerda los comienzos de su carrera, cuando su padre le llevaba a los entrenamientos después de trabajar, y destaca que "a los partidos no faltabas a uno". "Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", rememora. Messi define a Jorge como "papá, amigo y representante" y asegura que "siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada".

"Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final", señala Messi, que deja abierta incluso la posibilidad de que su futuro en el fútbol se vea afectado por la pérdida. "Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", confiesa.

Messi cierra su homenaje asegurando que su padre seguirá presente en su vida y, especialmente, en la educación de sus hijos. "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente", escribe antes de despedirse: "Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".