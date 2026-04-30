Leo Messi, a la plantilla del Cornellà: "Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto"

Archivo - El futbolista argentino Leo Messi - Joey Sussman/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Leo Messi, integrante del Inter de Miami e internacional con su país, ha trasladado su apoyo a la plantilla, cuerpo técnico y empleados de la UE Cornellà tras su reciente adquisición de la mayoría de la propiedad del club y se ha mostrado "ilusionado" ante el inicio de una nueva etapa institucional en la entidad del Baix Llobregat (Barcelona).

A través de un vídeo enviado internamente, el nuevo propietario del club expresó su cercanía con todos los estamentos y su voluntad de acompañar el crecimiento del proyecto deportivo. "Quería saludaros y deciros que aquí estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto", señaló Messi en ese vídeo.

Además, según explicó la UE Cornellà a Europa Press, el campeón del mundo aseguró que sigue de cerca la evolución del equipo y que está implicado en su trayectoria competitiva. "Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana", añadió, después de haber compartido recientemente en redes sociales que estaba viendo en directo un partido del equipo.

A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular de la Tercera RFEF, la UE Cornellà ya tiene asegurada su presencia en el 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF, primer gran objetivo del club que acaba de comprar Leo Messi, vecino del RCD Espanyol al estar el Nou Estadi Municipal de Cornellà separado por apenas unos metros del RCDE Stadium.

El club afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir consolidando un "proyecto arraigado en Cornellà de Llobregat", con protagonismo para la cantera y con la ambición de dar un "salto a nivel deportivo e institucional".