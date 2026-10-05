Leo Messi ultima su 'último tango' con Argentina en su partido de despedida ante Benín

Archivo - El futbolista argentino Leo Messi - Tom Weller/dpa - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero rosarino Leo Messi encabeza la concentración de la selección argentina para disputar este martes ante Benín en el Estadio Monumental su partido de despedida de la 'Albiceleste', un encuentro homenaje organizado por la AFA tras anunciar el atacante su retirada internacional el pasado mes de agosto tras la disputa de su sexto Mundial.

El conjunto de Lionel Scaloni viene de ganar a Burkina Faso en River Plate, y este lunes la plantilla argentina completó una nueva sesión de trabajo ya con el '10' al frente, realizando ejercicios de recuperación para los titulares y movimientos de velocidad y coordinación para el resto del grupo.

Para este encuentro de despedida, Leo Messi --que no ha jugado los duelos amistosos previos de esta ventana internacional-- estará arropado por los campeones del mundo de Catar 2022 e invitados por la AFA para brindar al capitán "el último tango" ante su afición.

El futbolista del Inter Miami formalizó su decisión el pasado 31 de agosto tras alcanzar la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a España, reconociendo a sus 39 años que no tenía "más para dar" y dando por cerrada una etapa histórica que inició de forma accidentada con su debut internacional en agosto de 2005 ante Hungría.

Messi pone fin a una legendaria andadura de dos décadas vestida con la 'Albiceleste' en la que ha sumado un total de 207 partidos internacionales y 125 goles, conquistando el ansiado Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la 'Finalissima' de 2022, el oro olímpico en Pekín 2008 y el Mundial Sub-20 en 2005.

A lo largo de su trayectoria con la selección, el ocho veces ganador del Balón de Oro disputó hasta tres finales de Copas del Mundo y cinco de Copa América, superando periodos adversos hasta coronarse como el líder indiscutible del ciclo glorioso dirigido por Lionel Scaloni antes de poner el broche final ante su público en Buenos Aires.