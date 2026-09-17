El Levante - Athletic Club se jugará el miércoles 21 de octubre

El jugador del Athletic Club Nico Williams. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Levante y el Athletic Club correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, que tenía previsto disputarse el pasado miércoles 17 de septiembre en el Ciutat de Valencia y fue aplazado por las inclemencias meteorológicas, se disputará el próximo 21 de octubre a las 20.00 horas.

LaLiga ha anunciado este jueves que el próximo 21 de octubre se disputará el partido del Ciutat de Valencia entre Levante y Athletic Club (20.00 horas). Un encuentro que debió jugarse este miércoles, pero que quedó suspendido por las fuertes tormentas que descargaron en Valencia, inundando el terreno de juego y haciendo imposible la práctica del fútbol.

Así, ambos equipos cerraran la jornada 6 de LaLiga EA Sports entre medias de la jornada 9 y 10 de Liga. Un partido que coincidirá con la disputa de parte de la jornada 3 de la fase liga de la Liga de Campeones. De hecho, ese mismo día a las 21.00 horas, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu y Real Betis hará lo propio con el Feyenoord en La Cartuja.