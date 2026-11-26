El delantero del Racing de Santander Yassir Zabiri. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Levante recibe este viernes al Racing de Santander en el Ciutat de Valencia (21.00 horas), en el partido que abre la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los granotas quieren volver a sumar tres puntos tras cuatro encuentros consecutivos sin ganar a costa de un conjunto cántabro que aspira a asaltar posiciones europeas.

El Ciutat de Valencia acogerá el primer partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un encuentro entre Levante y Racing de Santander al que los equipos llegan en dinámicas muy diferentes. Los locales encadenan cuatro partidos sin conocer la victoria, lo que ha provocado que estén con los mismos puntos que el equipo que marca el descenso, mientras que el Racing, tras su victoria ante la Real, se ha colocado a solo dos puntos del sexto puesto.

Así, los granotas necesitan volver a hacer de su campo un fortín después de haber ganado solo uno de sus últimos cinco partidos como local. Y es que, a pesar de esto, ocho de los 12 puntos que han conseguido hasta el momento en Liga han sido en el Ciutat, donde vienen de empatar en el derbi autonómico ante el Elche (1-1). Y para volver al triunfo, los de Luis Castro necesitan mejorar su eficacia ofensiva, ya que solo ha visto puerta en una ocasión en sus tres últimos partidos.

Y el rival parece el propicio para ello. El Racing de Santander, pese a su buena marcha, está teniendo en su defensa su gran talón de Aquiles durante el curso. En solo 13 jornadas, los cántabros han concedido 32 goles, los que más en las cinco grandes ligas, y 19 de ellos llegaron lejos de El Sardinero. Eso sí, llegan al Ciutat de Valencia después de sumar su primera victoria a domicilio del curso --ante el Málaga (1-2).

En lo deportivo, el Levante tendrá las bajas de Jeremy Toljan y Manu Sánchez, mientras que Petar Ratkov es duda. Así, la principal duda en el once será quien ocupa la posición de delantero, donde podría entrar Etta Eyong, lo que provocaría que Iván Romero bajara a la media punta en detrimento de Oriol Rey. Por su parte, el Racing finalmente podrá con Giorgi Guliashvili, aunque apunta a ser suplente, ya que José Alberto López repetiría el once que ganó la Real, con Zabiri, que ha marcado tres tantos en los últimos dos partidos, como referente ofensivo.

PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 27.

Levante - Racing de Santander. Sesma Espinosa (C.Riojano) 21.00.

Sábado 28.

Real Betis - Rayo Vallecano14.00.

Málaga - Athletic Club16.15.

Elche - Atlético de Madrid18.30.

Real Madrid - Deportivo Alavés21.00.

Domingo 29.

Valencia - Osasuna14.00.

Deportivo de A Coruña - Barcelona16.15.

RC Celta - Villarreal18.30.

Real Sociedad - Sevilla21.00.

Lunes 30.

Espanyol - Getafe21.00.