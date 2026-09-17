El Levante UD exige a Tebas y LaLiga revisar los horarios y protocolos ante alertas meteorológicas

Imagen de jugadores calentando antes del partido - LEVANTE UD

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha solicitado este jueves al presidente de LaLiga, Javier Tebas, una "reflexión profunda" sobre la idoneidad de los horarios y los protocolos vigentes ante alertas meteorológicas después de la suspensión del partido ante el Athletic Club por la tormenta que afectó el miércoles a València, una petición formalizada mediante una carta enviada por el consejero delegado del club, José Danvila.

El club valenciano explicó que en la misiva también ha solicitado "revisar los criterios de suspensión de encuentros", al considerar que su afición no pudo conocer la cancelación del encuentro hasta la hora prevista para su inicio. El Levante considera que lo ocurrido debe servir para "aprender y mejorar" los procedimientos ante este tipo de situaciones.

"Ante la gravedad de los acontecimientos, el consejero delegado del Levante UD, José Danvila, ha enviado una carta al presidente de LALIGA, Javier Tebas. En ella, el club exige una reflexión profunda sobre la idoneidad de los horarios fijados y sobre los protocolos vigentes en días con alertas meteorológicas decretadas por organismos oficiales. Asimismo, se ha solicitado revisar los criterios de suspensión de encuentros, dado que nuestra afición no pudo conocer la cancelación del choque hasta la hora de inicio del mismo", señaló el club en el comunicado.

La entidad 'granota' agradeció además el comportamiento de sus aficionados durante la noche del miércoles, cuando una tormenta torrencial obligó a mantener a los espectadores resguardados en las zonas cubiertas bajo la grada hasta que la intensidad de la lluvia permitió iniciar una evacuación "ordenada y segura", y destacó la actuación de los servicios de seguridad y del resto del personal del club.

En cuanto a la gestión de los abonados, el Levante garantiza que el encuentro suspendido "no penalizará a ningún abonado" en el cómputo final de asistencia y fidelización, independientemente de que acudiera o no al estadio, mientras que quienes no puedan asistir a la nueva fecha también podrán liberar su asiento sin penalización.

El club también ha activado la devolución de las entradas adquiridas para el partido suspendido. Las compras realizadas por internet serán reembolsadas automáticamente en el mismo método de pago, mientras que quienes adquirieron las localidades en taquilla podrán solicitar la devolución por correo electrónico o presencialmente.

El Levante recordó que el encuentro ante el Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará finalmente el próximo 21 de octubre a las 20.00 horas en el Ciutat de València.