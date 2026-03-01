Lewandowski sufre una fractura en la órbita del ojo y se pierde la vuelta contra el Atlético

Robert Lewandowski con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski se perderá el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey de este martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, ha informado el club azulgrana.

"El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido del sábado ante el Villarreal. Las pruebas realizadas este domingo han diagnosticado una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo", apuntó la entidad 'culer', que confirmó que será baja para el partido del martes contra los rojiblancos.

De esta manera, el atacante polaco supondrá otra ausencia en el choque copero, en el que no estarán los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen ni el sancionado Eric Garcia.

Los de Hansi Flick deberán remontar el 4-0 encajado el pasado 12 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de semifinales, en el que los de Diego Pablo Simeone liquidaron la contienda con los goles de Eric Garcia, en propia puerta, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez en la primera mitad.