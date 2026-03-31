Liga F marca un récord histórico de audiencia con el Real Madrid-FC Barcelona

Kika Nazareth y Rocío Gálvez se saluda tras el Real Madrid-FC Barcelona de la Liga F Moeve 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona de la jornada 24 de la Liga F Moeve 2025-2026 y disputado el pasado domingo a las 21.00 horas registró un récord histórico de audiencia, según informó este martes Liga F.

La patronal indicó en nota de prensa este choque se ha convertido en el partido más visto de la historia de la competición al registrar una audiencia media de 685.335 espectadores, alcanzando un total de 2.098.354 usuarios únicos en el conjunto de sus emisiones en abierto, a través de 'Teledeporte' y 'TV3', junto a sus plataformas digitales, y en plataformas de pago a través de 'DAZN' y 'Movistar'.

Este registro supone un incremento del 27 por ciento en audiencia respecto al mismo encuentro en la temporada anterior, "reflejando el impacto directo del nuevo modelo audiovisual impulsado por Liga F, que apuesta por la emisión de partidos en abierto como palanca estratégica para el crecimiento de la competición", advirtió la patronal.

Para esta, la incorporación de nuevas ventanas televisivas "ha permitido amplificar el alcance de uno de los encuentros con mayor expectación del calendario, reforzando la visibilidad del fútbol femenino y facilitando su acceso a una audiencia más amplia y diversa".

"Este nuevo récord se enmarca dentro de la tendencia de crecimiento sostenido que está experimentando Liga F desde la puesta en marcha del acuerdo para la emisión en abierto, confirmando la eficacia de una estrategia orientada a fortalecer el producto audiovisual, incrementar las audiencias y consolidar el posicionamiento de la competición en el panorama deportivo nacional", añadió Liga F.

El organismo remarcó que "el impacto de este modelo no solo se traduce en un mayor número de espectadores, sino también en una mayor exposición de los clubes y futbolistas, contribuyendo al desarrollo estructural de la competición y a la generación de nuevos referentes en el fútbol femenino".

"Liga F reafirma así su compromiso de seguir trabajando junto a los operadores audiovisuales para impulsar la visibilidad, mejorar la experiencia del espectador y continuar avanzando hacia un modelo sostenible, atractivo y en constante crecimiento", sentenció la patronal.