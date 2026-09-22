La Liga de Naciones de los estrenos

Montaje con Xavi Hernández, Zinedine Zidane y Jurgen Klopp. - EUROPA PRESS

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga de las Naciones 2026-2027 arranca este jueves su cuarta edición con las novedades en los banquillos de algunas de las mejores selecciones del Viejo Continente como principal atractivo, destacando los estrenos como seleccionadores de conocidas figuras Zinédine Zidane (Francia), Jurgen Klopp (Alemania) y Xavi Hernández (Países Bajos).

El fútbol internacional vuelve a escena poco más de tres meses después de que España se proclamara campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, muchos cambios han acontecido en algunas de las selecciones europeas más potentes del viejo continente, sobre todo en sus banquillos.

Solo España, vigente campeona del mundo y Europa, e Inglaterra, tercera en el Mundial, han dado continuidad a los proyectos de Luis de la Fuente y Thomas Tuchel. El técnico español, además, acaba de extender su contrato hasta 2032, mientras que el alemán renovó antes de la Copa del Mundo y viene de lograr la segunda mejor posición histórica de Inglaterra en un Mundial (3º), aunque fue objeto de críticas tras su planteamiento tras el 1-0 en su semifinal ante Argentina.

Pero no ha sido lo habitual en las 'grandes' de Europa. Francia, que finalizó el Mundial cuarta, acabó con un ciclo de 14 años con Didier Deschamps, en el que consiguió un Mundial (2018), una Liga de Naciones (2021), un subcampeonato del mundo (2022) y uno de Europa (2016). Ahora, 'Les Bleus' se ponen en manos de un mito como Zinédine Zidane, que volverá a los banquillos cinco años después de dejar el del Real Madrid y como relevo de un técnico que ya había anunciado meses antes que la Copa del Mundo de este pasado verano sería su último gran torneo.

Una vuelta del tres veces campeón de Europa como técnico madridista con la que Francia quiere recuperar el trono del fútbol mundial seis años después de tocar el cielo en Rusia 2018 y apostando de nuevo por uno de los futbolistas que hicieron historia con el título mundial de 1998. Para ello, 'Zizou' deberá reconstruir un equipo cuya principal carencia es la producción de fútbol en el centro del campo, pero que cuenta con varios de los mejores atacantes del mundo como son Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise.

El otro caso más llamativo es el de la selección alemana. Los tetracampeones del mundo están inmersos en una de las peores crisis de resultados de su historia, no alcanzando una semifinal de un gran torneo desde 2016. Y para solucionar este problema de competitividad llega al banquillo de la 'Mannschaft' Jurgen Klopp, sustituto de un Julian Nagelsmann que dimitió del cargo al que había accedido en 2023 tras la eliminación en octavos del Mundial ante Paraguay.

El de Stuttgart lo hace después de estar dos años sabáticos y con una lista de 44 jugadores en la que Klopp quiere probar a dos plantillas de 22 jugadores cada una para ir perfilando un equipo que tiene como objetivo la Eurocopa de 2028. Eso sí, no tendrá un arranque fácil, visitando el Johan Cruijff Arena a Países Bajos, aunque la dificultad disminuirá en los otros tres duelos, dos ante Grecia y otro frente a Serbia, como local.

Precisamente el primer rival de Alemania, Países Bajos, ha sido otra de las selecciones 'top' que ha tenido relevo en el banquillo. El nuevo inquilino es otro técnico que regresa a los banquillos como el español Xavi Hernández. El catalán lleva más de dos años sin dirigir a ningún equipo desde que no continuase en el banquillo del FC Barcelona, y con la 'Oranje' espera dar un salto adelante después de despedirse en los dieciseisavos de final de la pasada Copa del Mundo. La primera piedra de toque, la Liga de Naciones, competición en la que el combinado neerlandés ha jugado dos de las cuatro 'Final Four' disputadas.

JORGE JESUS RELEVA A ROBERTO MARTÍNEZ, MANCINI VUELVE CON ITALIA

Y si Países Bajos ha optado por un entrenador español, Portugal ha dejado de tenerlo. Roberto Martínez dejó de ser seleccionador luso después de tres años y medio en los que consiguió una Liga de Naciones (2025), y cayó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, ante España, y los cuartos de la Eurocopa 2024, ante Francia. Ahora, será el veterano Jorge Jesús el que, a sus 72 años, se haga cargo de la campeona de Europa de 2016 que tendrá que renovarse debido a la edad de alguna de sus estrellas, entre ellas, Cristiano Ronaldo (41).

En un segundo escalón europeo se encuentran Italia, Croacia o Bélgica, tres selecciones que también comenzarán una nueva andadura con tres seleccionadores nuevos. La 'Azzurra' se quedó fuera del Mundial por tercera edición consecutiva y para esta nuevo ciclo han confiado de nuevo en Roberto Mancini tras la negativa de Pep Guardiola y la retirada de Andrea Pirlo por su vinculación con una casa de apuestas rusa.

El exdelantero es el último entrenador que llevó a Italia a un título (Eurocopa 2020), pero que tampoco pudo clasificarla para la siguiente Copa del Mundo y que tendrá el reto de devolver la grandeza a un país que no supera una eliminatoria de un gran torneo desde 2021.

En Croacia, el veterano Zlatko Dalic puso punto y final a su etapa en el banquillo después de casi nueve años en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un periodo en el que los croatas consiguieron un subcampeonato mundial en Rusia 2018 y un tercer puesto en Qatar 2022, además del subcampeonato en 2023 de la Liga de Naciones. Ahora, la difícil tarea de relevarlo recae sobre el internacional croata Slaven Bilic, que también retorna tras haber dirigido a su país entre 2006 y 2012.

Finalmente, en el caso de Bélgica, pese a ser cuartofinalista el pasado verano cayendo en los compases finales ante España, el neerlandés Mark van Bommel será el sustituto de Rudy Garcia, que llevaba en el cargo desde febrero de 2025 en sustitución de Domenico Tedesco y cuyo contrato no se renovó tras acabar el pasado 31 de julio.