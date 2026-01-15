Louzán apoya a la selección de fútbol sala antes del Europeo: "Tenemos mucha confianza y fe en vosotros"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, apoya a la selección de fútbol sala antes del Europeo 2026. - RFEF

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mostró su apoyo a la selección de fútbol sala en la previa del Europeo que se celebra del 21 de enero al 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia y aseguró que tiene "mucha confianza y fe" en el equipo entrenado por Jesús Velasco.

"Esta selección debe estar donde todos os merecéis. Gracias por la implicación y el trabajo bien hecho. Tenemos mucha confianza y fe en vosotros", expresó Louzán a los jugadores y cuerpo técnico, según un comunicado de la RFEF, antes de subrayar también la enorme importancia de esta cita continental, en la que España parte como una de las favoritas para conquistar la Eurocopa 10 años después del último triunfo.

A cinco días de viajar a Liubliana, donde España mantendrá su lugar de trabajo para el Europeo, los 16 futbolistas que trabajan a las órdenes del seleccionador, Jesús Velasco, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas recibieron las palabras de aliento de Louzán, quien les anunció que acompañará al combinado nacional durante parte de la disputa del torneo.

El combinado nacional seguirá trabajando en las instalaciones federativas antes de poner rumbo a Eslovenia, donde debutará el viernes 23 de enero en Liubliana frente a la selección local, en un torneo que finalizará el próximo sábado 7 de febrero con la final que decidirá al campeón.