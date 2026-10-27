Las árbitras españolas dan "un paso histórico" con eI I Convenio Colectivo Femenino

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, junto al presidente de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), Valentín Pizarro, en la firma del I Convenio Colectivo Femenino - PRENSA RFEF

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española (RFEF), Rafael Louzán, consideró como "un paso histórico para las árbitras españolas" la firma del I Convenio Colectivo Femenino, en el que se impulsa la consolidación de los derechos laborales y la profesionalización del arbitraje femenino español.

Rafael Louzán y el presidente de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), Valentín Pizarro, firmaron este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el I Convenio Colectivo Femenino, con el objetivo de regular los derechos y las obligaciones de las árbitras y asistentas profesionales, vigente hasta el próximo 1 de junio de 2027, en un acto al que también acudieron el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, el gerente de AESAF, Paco Hevia, y la árbitra de Segunda División Olatz Rivera.

Además, este acuerdo también incluye seguros con mejores coberturas para las árbitras, las prestaciones que recibirán las colegiadas en caso de baja por enfermedad o accidente, así como una remuneración en la finalización de sus carreras deportivas, un programa de recolocación laboral y un fondo para potenciar sus formaciones académicas.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, advirtió que "no se debe dejar fuera" a las árbitras que forman parte de "la gran familia" de la federación. "Estamos muy contentos de dar este paso histórico para las árbitras del fútbol femenino", remarcó el máximo representante del fútbol español, quien además se mostró "muy orgulloso" de los ocho premiados españoles en la Gala del Balón de Oro que se celebró este lunes en Londres.

SOTO: "EL CTA VA ACORDE A RFEF INNOVADORA"

Por su parte, el presidente del CTA, Fran Soto, coincidió en afirmar que este convenio es un "hecho histórico" que ayuda a que el Comité Técnico de Árbitros "vaya acorde a una RFEF innovadora y moderna". "Este acuerdo crea un marco normativo claro para todas las partes, para empleador y empleados. Desde el CTA nos apoyamos al sindicato para profundizar en esa profesionalización del fútbol femenino", subrayó.

Así, Soto se mostró confiado en "poder contar con una árbitra en Primera División", ya que se convertirá en "la imagen y referencia para las demás". "El nivel de las árbitras es muy bueno, pero tenemos que seguir mejorando", advirtió.

El gerente de la AESAF, Paco Hevia, admitió que esta firma facilita es que el deporte y el fútbol femenino "crezcan a la velocidad que a todos les gustaría". "Que el colectivo tenga resuelto los contratos laborales y los derechos nos permite tener seguridad al colectivo, a la Federación Española y al como empleado. Todavía queda mejorar cosas como la prioridad futura y el cuidado de la salud física y mental", valoró.

"Hemos establecido un fondo para que las árbitras se reintegren al mundo laboral después de sus carreras deportivas, la protección de la maternidad para que no se vean cortadas en los momentos que quieran ser madres y una beca de 1.000 euros para que puedan invertir en su formación profesional", explicó Hevia en alusión a los aspectos importantes que recoge este convenio.

Por último, la árbitra de Segunda División Olatz Rivera también señaló que "siempre se puede trabajar para mejorar las condiciones laborales". "Hay que avanzar en el cuidado de la salud mental y física de nosotros que estamos en el foco mediático y bajo una presión social, y en la reinserción laboral cuando nuestra profesión se termine", zanjó.