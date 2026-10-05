Louzán condena "enérgicamente" los "actos vandálicos" antes del Güímar-Sporting Hortaleza de Copa

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el acto de renovación del seleccionador Luis De La Fuente. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, condenó "enérgicamente todos los actos vandálicos" que se produjeron antes del Atlético Unión Güímar-Sporting de Hortaleza, partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey.

"Condeno enérgicamente los actos vandálicos del día de ayer, en esa fase previa para acceder a la Copa del Rey, que espero que nunca más vuelvan a producirse, porque la Copa del Rey en sí es una fiesta de todo el fútbol español", expresó el dirigente antes del sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting de Hortaleza, previsto para este domingo a las 13.00 horas, fue suspendido después de que antes del inicio del encuentro, el autobús del equipo madrileño fuera apedreado cuando se dirigía al Estadio Municipal Tasagaya-José Ramos de la localidad tinerfeña por individuos con el rostro cubierto, unos actos que fueron grabados por los ocupantes del vehículo, algunos de los cuales los mostraron en redes sociales.

Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella lanzada por la afición local. La Guardia Civil tuvo que acudir al lugar para tratar de proteger a la expedición madrileña.

Al entender que no se daban las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, el Sporting de Hortaleza solicitó el aplazamiento, una petición que fue atendida por la RFEF. Los madrileños se impusieron en el partido de ida (1-0); el ganador se enfrentará en la siguiente ronda al Sevilla FC.

Finalmente, Louzán defendió que la Copa "no debe verse empañada por ese tipo de actos que sucedieron en Tenerife". "Por lo tanto, creo que debe quedar clara la posición de la Real Federación Española del Fútbol, organizadora de esta competición", zanjó.