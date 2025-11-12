Louzán despide a la selección femenina de fútbol sala antes del "reto maravilloso" del Mundial

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recalcó que la selección femenina de fútbol sala va a afrontar "un reto maravilloso" con la disputa a partir de la semana que viene en Filipinas del primer Mundial de la historia, una cita que a la seleccionador Clàudia Pons le genera "envidia" y "responsabilidad".

La selección femenina de fútbol sala viajará este sábado al país asiático para afrontar el torneo, en el que parte como una de las principales candidatas, y tuvo este miércoles una despedida por parte del máximo dirigente federativo.

"Estamos ante un reto maravilloso. Ha habido Mundiales oficiosos, pero este va a ser el primero oficial y España va con las aspiraciones intactas. Por parte de la RFEF no va a faltar nada, vamos a daros todo lo que esté a nuestro alcance. Todo el equipo directivo, las territoriales y especialmente el grupo de trabajadores de esta casa están muy ilusionados en ampliar esas vitrinas, ojalá esta gran selección traiga el Mundial", señaló Louzán en declaraciones recogidas por la web de la RFEF.

Por su parte, la seleccionadora nacional, Clàudia Pons, dio las gracias al presidente federativo por "su apoyo y su cariño" antes de acometer el reto de un Mundial para el que siente "muchas cosas". "La primera, envidia de todas ellas porque a mí también me gustaría jugarlo en la pista", confesó.

"También siento mucha responsabilidad, no por estas 16 jugadoras, sino por toda la historia, jugadoras y técnicos que han representado a esta selección. Tenemos mucha ilusión y emoción, es algo histórico que llevamos muchos años esperando", subrayó la entrenadora.

La capitana Patricia González, 'Peque', también reconoció su "responsabilidad" por ser la encargada de ejercer como capitana. "Sobre todo pienso en todas las que lo han llevado antes", admitió, recalcando además que el vídeo que usó la RFEF para dar a conocer la lista de elegidas "es una representación de lo que es el fútbol sala femenino". "Cada paso ha habido que ganarlo. Nos quedaba este y vamos a dejarnos el 150 por ciento", advirtió.

En el acto, en el que se presentó una camiseta especial para el torneo diseñada por 'Joma', también estuvo presente Anita Luján, la jugadora con más partidos en la selección y que estará ausente por lesión. "Estoy un poco sensible. Siento envida sana y también un poco de rabia porque he trabajado mucho por cumplir el sueño. No ha podido ser, pero intentaré apoyarlas desde fuera", aseguró la jugadora, que recibió una camiseta de manos de Rafael Louzán.

Este acto se cerró con frases de ánimo de diferentes deportistas como la jugadora de bádminton Carolina Marín, la piragüista Teresa Portela y la regatista Gisela Pulido, así como un vídeo con mensajes de los familiares de las jugadoras.