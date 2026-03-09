Louzán espera que "en las próximas 48 horas" se decida sobre la 'Finalissima': "El tiempo se nos echa encima"

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recalcó que están "monitorizando" la situación en Oriente Próximo de cara a la disputa de la 'Finalissima', programada para el 27 de marzo contra Argentina en Catar, uno de los países afectados por el conflicto, y espera que "en las próximas 48 horas" puede haber una decisión definitiva porque "el tiempo" se les echa "encima".

"Estamos trabajando desde el mismo sábado que comenzó la situación en la zona monitorizando con un equipo propio de la casa para seguir paso a paso la situación y estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome una decisión", aseguró Louzán durante la presentación del primer convenio con el colectivo arbitral.

El dirigente recordó que hay "un acuerdo firmado con la UEFA y una subcontrata para jugar seis partidos" en la zona. "El tiempo se nos echa encima y esos dos partidos son muy impportantes para nuestra fase de preparación para el Mundial, aparte de esa gran final que todos esperan. Esta casa, la UEFA, la CONMEBOL y la AFA están implicados día, mañana y tarde para encontrar alguna solución definitiva", sentenció.

Preguntado por el viaje del Rayo Vallecano a Turquía para jugar este jueves la ida de los octavos de la Conference League, Louzán indicó que hablado "dos o tres veces" con el presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa y que él ya acompañó el pasado viernes a la selección femenina a jugar en Antalya ante Ucrania.

"Ya habíamos hecho muchas gestiones y, sinceramente, íbamos tranquilos, pero si alguna jugadora o un miembro del 'staff' no estaban tranquilos, les dijimos que tomaran la decisión tranquilamente. La embajadora en Turquía estuvo desde el minuto 1 con nosotros y nos sentimos como en casa", añadió.

De todos modos, no olvida que la "situación" ha cambiado respecto al pasado sábado y ahora vuelve a ser "difícil". "Estamos monitorizando la situación del Rayo, pero a veces también hay que ser solidarios con estos países porque Turquía está fuera del foco y cualquier decisión en un caso concreto va a afectar al resto y hay que ser consecuentes, aunque lo principal son la vida de las personas. Se está trabajando con mucha paciencia", expresó.

También se refirió al avión que va a fletar la RFEF para repatriar desde Arabia Saudí a 180 personas, la mayoría entrenadores y sus familias, que están en la zona de conflicto. "Tenemos un equipo con más de ocho personas. Hay que traerles por carretera, cruzar diferentes fronteras y traerles a España lo antes posible. Espero que mañana por la noche estén de regreso en España", sentenció.