Louzán: "Nuestra lealtad y colaboración en la organización del Mundial será total"

Archivo - Rafael Louzán, presdente de la Real Federación Española de Fútbol - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, insistió este martes que ofrecerán "colaboración y lealtad total" en la organización del Mundial de 2030, y pidió incluir a LaLiga en los grupos de trabajo por ser un "actor fundamental" y lo que "aporta a la marca España", mientras que, por otro lado, hizo hincapié en la buena salud financiera de la que goza su organismo con "cifras casi inusuales".

"Ya estamos muy pendientes de que a partir de septiembre arranca, lo que es a nivel organizativo, el Mundial 2030 para España. Estamos viendo ahora mismo la repercusión que está teniendo el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, con unos ingresos espectaculares y una proyección de país muy importante, y es lo que nos debe ocupar de trabajar en España. Por lo tanto, nuestra lealtad y colaboración será total", aseguró Louzán en su informe en la Asamblea General Ordinaria de la RFEF.

De todos modo, aclaró que "también es cierto" y que así se lo había "dejado ver precisamente al propio Gobierno" que deben trabajar "todos de la mano" y que hay que "incluir a todos los actores que el fútbol español tiene en este sentido" en la comisión de trabajo. "Hay más de 40 representantes, lo cual me parece bien, pero LaLiga debe estar porque los estadios que van a quedar después del Mundial deben ser coordinados por los clubes, pero también por LaLiga", puntualizó.

Además, tampoco olvida lo que LaLiga "aporta a la marca España", por lo que ve imprescindible que un actor "fundamental" como el organismo que preside Javier Tebas, que les ha "proyectado en el mundo con la mejor liga del mundo", esté en ese grupo de trabajo.

Louzán resaltó que la RFEF, "a pesar de que tiene voz, no tiene voto en esas comisiones de trabajo", y que debe tener "un papel coordinador". "Ahora mismo somos los que nos estamos encargando de la coordinación y la presentación, delante de FIFA, de las sedes que finalmente albergarán el Mundial, y de, cómo no, trabajar para que la final de ese Mundial se celebre aquí en España", reiteró. "Ojalá podamos hacer ese mejor Mundial de toda la historia, ya que es el del Centenario", sentenció al respecto.

Por otro lado, en su informe, reflexionó sobre "la obligación" de que todos los actores del fútbol trabajen "en la misma dirección". "Y, sobre todo, que haya una lealtad y una cooperación institucional entre instituciones, pero también entre los que conformamos la familia del fútbol", señaló.

Para el dirigente, "ya no es noticia que haya estabilidad, confianza y ese entendimiento necesario" para que trabajen "todos en la misma dirección". "Ese es el camino que hemos emprendido desde el principio, es el que toca y en el que debemos seguir, pero para ello es necesario no perder de vista el trabajo y la dedicación y poner en marcha todo aquello que habíamos comprometido", subrayó.

BUENA SALUD ECONÓMICA CON "NUEVAS EXPECTATIVAS"

El mandatario celebró que hayan podido "generar nuevas expectativas" y que vayan a presentar "unas cifras casi inusuales" en el organismo, destacando los aproximadamente 120 millones de euros en materia de derechos audiovisuales de la pasada temporada, o "la confianza" de sus patrocinadores que les hacen estar "por encima de los 80 millones de euros de ingresos".

También habló de la gestión de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey que les va a permitir "un aumento de ingresos superior al 20 por ciento", y el acuerdo con la Junta de Andalucía para la celebración en suelo andaluz la final del torneo hasta 2028 que supondrá "unos ingresos anuales de 4 millones para las arcas de la RFEF", muy por encima de los 600.000 euros anteriores, resaltando la "amplia transparencia" de haber abierto el proceso para que "se pudieran presentar más ciudades".

Louzán subrayó igualmente los 53 millones de la Supercopa de España que "repercuten tanto para los clubes profesionales como los no profesionales", lo que la sitúa como posiblemente "la más exitosa de todas cuantas se han celebrado".

En cuanto a las competiciones, Louzán se refirió a un nuevo reglamento de competiciones "más claro, más simple y accesible", y al "plan de modernización de la Primera División del fútbol sala masculino", que tendrá "un nuevo formato".

El mandatario recalcó la importancia de haber dado "voz a todos los clubes, jugadores, sindicatos, estamento arbitral y entrenadores para escuchar también sus reflexiones", y el continuo trabajo para "convertir al estamento arbitral en la referencia a nivel mundial". "Pero el camino va a ser de la transparencia, la meritocracia y de hacer las cosas con criterio. Ese avance tiene que seguir consolidándose para que se vea con absoluta transparencia la modernización del arbitraje", demandó.

Del mismo modo, no escondió que les queda "mucho camino por recorrer" en la promoción del fútbol femenino, y agradeció el "compromiso y colaboración exquisita" de SM el Rey Felipe VI, presente el pasado viernes en Guadalajara (México) en el España-Uruguay y que participó en el vídeo con el que se dio a conocer la lista para el Mundial, con su organismo.

Finalmente, el presidente de la RFEF celebró que hayan ya puesto "en marcha mejoras" para las instalaciones federativas y con "la venta de manera transparente de 11 inmuebles" que son propiedad del organismo "para una recaudación cercana a los cinco millones de euros", aunque lo principal es "la resolución de problemas porque al final estas propiedades eran foco de conflicto permanente". Además, este verano se pondrán en marcha las obras que "están pendientes de su adjudicación" para la reforma y mejora de las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.