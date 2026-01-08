Louzán mantiene encuentros institucionales con Real Madrid y Atlético - RFEF

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se citó este jueves con los equipos directivos de Real Madrid y Atlético de Madrid antes de la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda, primer título del año donde también han sido protagonistas los clubes españoles no profesionales.

Como anfitrión de la Supercopa de España, Louzán siguió sus encuentros con los cuatro equipos participantes en Arabia Saudí. Después de reunirse con Athletic Club y FC Barcelona, Louzán, acompañado por el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel; el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, y el director general, Manuel Lalinde, tuvo la oportunidad de visitar la concentración del Real Madrid CF, donde fue recibido por el director general de relaciones institucionales, Emilio Butragueño.

Más tarde, el presidente de la RFEF se citó en el hotel de concentración rojiblanco con los dirigentes del Atlético de Madrid, donde mantuvo una reunión con su presidente, Enrique Cerezo.

"La RFEF ha aprovechado así la oportunidad que brinda la Supercopa de España para ampliar las vías de diálogo con los clubes profesionales del fútbol español", dice la Federación en un comunicado.

Además, Louzán se reunió también con la representación de los clubes no profesionales del fútbol español, más de 70, de todas las categorías masculinas y femeninas, invitados a Arabia por la RFEF. "La invitación a los clubes de todas las categorías del fútbol español forma parte de la vocación de la RFEF por acercar a los responsables de los éxitos de nuestro deporte al trabajo que se desarrolla desde la RFEF en Arabia Saudí", dice la Federación.

La RFEF recuerda el "beneficio económico al fútbol formativo de 26 millones de euros para su desarrollo" que supone la disputa de esta Supercopa en Arabia Saudí. "Esa cifra supone más de la mitad de los ingresos obtenidos por esta competición (51 millones de euros en total) destinados en su mayoría a Primera, Segunda y Tercera Federación", añade en su nota.

Además del importante trabajo de los clubes profesionales como estandartes de este deporte en España y en el mundo, Rafael Louzán recordó que "sin vosotros, sin los clubes no profesionales, el fútbol español no sería lo que es", tras ensalzar su trabajo. "Queremos hacer más cosas y las queremos hacer con vosotros. Queremos escuchar y hablar de vuestra realidad", añadió.

Por otro lado, Louzán repasó los avances en las distintas categorías del fútbol no profesional, incluidas las nuevas plataformas televisivas donde que han multiplicado su visualización (hasta 14); la implantación el video support; o la próxima puesta en marcha de la OTT.