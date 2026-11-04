Louzán, sobre la nueva Ciudad Deportiva de la RFFM: "Es una apuesta por la formación y la convivencia"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) junto al presidente de la Federación Madrileña (RFFM). - RFFM

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, realizó esta miércoles una visita oficial a la nueva Ciudad Deportiva de la Federación de Fútbol de Madrid, un complejo deportivo de doce mil metros cuadrados ubicado en la localidad de Torrejón de Ardoz, con campos de fútbol, pabellón con doble pista de fútbol sala, y también una novedosa zona con dos campos oficiales de fútbol playa, entre otras ofertas de la instalación.

El presidente de la RFEF mostró su satisfacción al final de la inspección y apuntó que esta instalación de la Federación de Madrid despertará "sana envidia" y catalogó la iniciativa de "valiente" por apostar por "recursos propios más la aportación publica, en busca de la mejor promoción de la formación y la convivencia".

El presidente de la RFFM, Paco Díez, mostró a Rafael Louzán los detalles de un campo de hierba con medidas oficiales, en el que ya se entrenan las selecciones base de la Federación de Madrid, así como el flamante pabellón de pista doble, en el que además de las selecciones madrileñas, también se entrenan en estas fechas las selecciones nacionales de la RFEF.

En este aspecto, Louzán señaló que la RFFM "siempre va a tender la mano" a Paco Díez para estos proyectos dándole "la cobertura que precise". "Esto es apostar por el fútbol base y el crecimiento de fichas, que en esta federación es imparable", añadió.

Además, recordó que de cara al Mundial 2030, estas instalaciones "han de tenerse en cuenta como subsedes". Por su parte, Paco Díez, presidente de la Madrileña, agradeció el cariño que muestra Louzán con la Federación Madrileña reflejado en esta visita institucional. "Entre todos haremos el fútbol madrileño más grande y a la vez el fútbol español aún más grande", concluyó.