Lucas Pérez regresa al Cádiz hasta final de temporada

Archivo - Lucas Pérez - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cádiz CF anunció este jueves el fichaje de Lucas Pérez hasta final de temporada, regresando el delantero español al conjunto gaditano tras 2022, ahora en LaLiga Hypermotion y con el equipo en situación igualmente delicada.

"El Cádiz Club de Fútbol y Lucas Pérez han alcanzado un acuerdo para su incorporación hasta final de temporada. El delantero gallego (10/09/1988) cumplirá su segunda etapa en el club amarillo, donde disputó 31 partidos y marcó 8 goles en 2022. Este jueves ha pasado reconocimiento médico y ya está a las órdenes de Sergio González", comunicó el cuadro andaluz.

Lucas Pérez, de 37 años, vuelve a un Cádiz igualmente en urgencias que cuando ayudó a salvar la categoría en Primera División en la temporada 2021/22. El gallego estará también a las órdenes de Sergio González, quien de momento no ha sacado al Cádiz de su mala dinámica, con una victoria en sus últimos 12 partidos, marcando la salvación.