Luciano Spalletti renueva como entrenador de la Juventus hasta 2028

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus FC. - Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Luciano Spalletti, de 67 años, continuará como entrenador del primer equipo masculino de la Juventus FC tras haber renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2028, según ha informado este viernes la propia entidad turinesa.

"Estamos encantados de haber prorrogado el contrato de Luciano por dos temporadas más", declaró Damien Comolli, director ejecutivo de la Juventus. "Desde que Luciano se unió a nuestra gran familia, ha tenido un impacto inmediato y muy positivo en nuestros jugadores, en todo el club y en toda la comunidad 'bianconera'", subrayó Comolli.

"Enseguida quedó claro para todos que Luciano era la persona idónea para liderar al equipo hacia el crecimiento", añadió. "Su estilo de juego ambicioso refleja las expectativas de nuestros aficionados y del club, y sus valores encarnan nuestra identidad", sentenció Comolli.