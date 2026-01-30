Luís Castro: "Los partidos anteriores contra el Atlético en el Ciutat de Valéncia no dan ventaja al Levante"

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, en un encuentro de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, aseguró este viernes que los partidos anteriormente disputados contra el Atlético de Madrid en el Ciutat de València no dan "ninguna ventaja", a pesar de que el club colchonero históricamente sufra en este escenario, y recordó además que el equipo madrileño es "muy completo", aunque también tiene "debilidades".

"Este partido contra el Atlético de Madrid va a ser diferente a los otros, todos los partidos son diferentes. El partido va a empezar 0-0 y tenemos que estar muy concentrados. Los partidos anteriores contra el Atlético aquí no te van a dar ninguna ventaja de inicio y tenemos que estar muy bien si queremos ganar", afirmó Castro en la rueda de prensa previa al encuentro ligero frente a los rojiblancos de este sábado.

En esa línea, destacó que el equipo madrileño es "muy completo" enfatizando la "capacidad para fichar y tener calidad". "Lo más visible es que la calidad individual hace bien al colectivo. Necesitan defender en bloque bajo y trabajar así no es fácil. Todos los jugadores trabajan para el equipo y las transiciones ofensivas y defensivas son muy buenas, por lo que tenemos que estar muy atentos y centrados para hacerles daño. Son muy buenos, pero también tienen debilidades", explicó.

"Sorloth es uno de los jugadores que tenemos mirados, pero tienen que llegarle buenos balones. Entonces miramos más el colectivo, cómo hacen las cosas y cómo podemos controlar esas situaciones. Hay muchas más y hay que estar atentos, aunque es uno de los puntos más fuertes del Atlético de Madrid", apuntó preguntado por el delantero noruego.

El Levante UD encara esta nueva jornada tras lograr la primera victoria en casa la semana pasada ante el Elche (3-2). "No voy a decir que nos hemos quitado un peso porque estaban trabajando bien. Lo más importante es cómo has ganado: has sido mejor, controlado el partido, siendo superiores...", incidió.

"Hay que mirar después del 2-2. Todos fuimos a mirar el tiempo y fuimos a por la victoria, no hay más cuestiones. Pudimos hacer cuatro o cinco goles y, con un empate en el tiempo adicional, marcamos posteriormente porque los jugadores están bien mentalmente", confesó Castro.

Para el choque ante el Atlético, el técnico 'granota' confirmó que no tiene bajas y habló del centrocampista Kervin Arriaga, que ha podido marcharse en este mercado invernal al Genoa italiano. "Kervin ha hecho la mejor semana de entrenamiento desde que estoy aquí. La competencia es buena, es otro dolor de cabeza y va a ser un jugador importante porque conoce que en primer lugar está el Levante. Quien vaya a dar el cien por cien por el club, va a jugar. El objetivo es colectivo, pero todos trabajan muy bien", recalcó.

Finalmente, el entrenador del Levante UD reconoció que no da por cerrada la plantilla en este mercado invernal. "Pienso que nos quedamos como estamos, pero si mañana viene una oferta que es muy buena para el club y la reflexión es que hay que venderlo, lo haremos. Estamos preparados para perder jugadores", concluyó.