Luis Enrique: "Hemos sufrido menos que el año pasado, hemos controlado mejor el partido"

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha admitido haber "sufrido menos que el año pasado" para conquistar la Supercopa de Europa, esta vez tras vencer por 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Salzburgo (Austria), a su juicio habiendo "controlado mejor el partido" de este miércoles en las fases más decisivas.

"No me sorprende porque conozco a los jugadores a la perfección. Ha sido como el año pasado, complicado. Pero hemos sufrido menos que el año pasado, hemos controlado mejor el partido. Creo que hay que destacar lo que ha hecho el equipo después de tan solo unos pocos días de entrenamiento", dijo Luis Enrique a la televisión francesa Canal+.

No en vano, el PSG era vigente campeón de este torneo veraniego de la UEFA tras haber derrotado en 2025 al Tottenham Hotspur por 4-3 en la tanda de penaltis de un encuentro que en el tiempo reglamentario acabó 2-2. "Siempre lo digo: es muy fácil motivar a estos jugadores porque les encanta jugar al fútbol, entrenar y tener esa mentalidad de volver a ganar nuevos trofeos", subrayó el entrenador gijonés del PSG.

"La situación con nuestra afición es casi perfecta. Es increíble contar con este apoyo y es un placer ver que siempre están ahí para apoyar al equipo. Es tan difícil ganar consecutivamente que, cuando se vive ese momento, hay que disfrutarlo. Pero también hay que ser ambicioso y profesional para seguir ganándolo todo. Ese es nuestro objetivo", concluyó Luis Enrique en sus declaraciones para Canal+.