Luis Enrique: "Mi mayor motivación es hacer historia en París"

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, confesó que su "mayor motivación es hacer historia en París", dar una "alegría increíble" a todo un país, si logran este sábado conquistar la Liga de Campeones contra el Inter de Milán.

"Mi mayor motivación es hacer historia en París, eso significa dar una alegría increíble a un país, a una ciudad, a un club que tiene un altísimo nivel y ser los primeros tiene algo de excepcional que es lo que más me motiva. Vamos a dar todo y más para dar esa alegría a nuestra afición", dijo este viernes en rueda de prensa.

El preparador español se mostró optimista con la preparación de su equipo a todos los niveles. "Como somos un equipo que está relativamente acostumbrado a jugar alguna final, son situaciones que hemos valorado, el tema mental es importante y estamos preparados. No vamos a cambiar nuestra manera de defender, ni de atacar, pero hay matices para jugadores en determinadas posiciones", afirmó.

"Nuestro recorrido ha sido muy duro, y eso que ha sido duro, ahora es una ventaja, porque estamos acostumbrados. Hemos jugado en este estadio contra el Bayern. Hemos jugado ya las finales previas. No tenemos ningún miedo porque no lo hemos mostrado a lo largo de la temporada", añadió.

Por otro lado, Luis Enrique negó que estar en la final quiera decir que ahora se lleve mejor con los jugadores. "Yo tengo mi manera de actuar, guste más o menos, con los jugadores siempre he tenido una relación maravillosa. No me trago eso de que como ahora ganamos es que he cambiado y me llevo muy bien con ellos y antes no. Yo he sido el mismo desde el primer día, tengo una plantilla excepcional, siempre he intentado ver el lado positivo", apuntó.

"Es importante tener personalidad. Va a generar polémica pero es el trabajo del entrenador, tomar decisiones", añadió un 'Lucho' que no se preocupó de medirse a un rival encerrado atrás porque están "acostumbrados" a superar esos muros. "El problema es que el Inter es un equipo con muchas individualidades, adaptarte a lo que demande el partido, todo cambia con un gol. Saber jugar la final va a ser clave y en ese sentido yo soy optimista", comentó.

Por otro, el técnico del PSG destacó el "espíritu competitivo" de un Inter "muy trabajado, muy completo", e insistió en la opción de hacer historia con la primera Champions del club francés. "Hay varias situaciones que se dan en el mundo del fútbol que son casualidades. Lo vivo o lo intento vivir con la tranquilidad que te da ser diez años mayor, tener diez años más de experiencia, y creo que intentando transmitir al equipo la bonita oportunidad que tenemos de jugar una final de Champions", afirmó.

El entrenador asturiano, que ganó la Champions con el FC Barcelona hace diez años, espera hacer historia en París. "La oportunidad de hacer historia, si hacer historia representa hacer algo que nadie ha hecho anteriormente en un club tan importante como el PSG, pero a la vez intentaremos gestionarlo para que no nos supere. Creo que estamos preparados, el Inter también", terminó.