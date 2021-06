Luis Enrique: "No estoy preocupado por la portería ni por ninguna posición en particular"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique Martínez reiteró una vez más que no está "preocupado" por quien va a ser el portero en la Eurocopa "ni por ninguna posición en particular" y su convencimiento de que están en el grupo de candidatas porque son un equipo "difícil de batir", mientras que celebró que este viernes en el amistoso ante Portugal puedan vivir "un momento espectacular" con la vuelta del público.

"No estoy preocupado por la portería ni por ninguna posición en particular. Voy a intentar solventar las cosas que todos los seleccionadores tenemos en nuestros equipos", expresó Luis Enrique este jueves en rueda de prensa.

El asturiano aseguró que no había decidido aún el portero titular en la Eurocopa. "No lo sé la verdad, o si lo sé, pero no lo puedo decir", aclaró, dejando claro que Robert Sánchez "tiene opciones" de serlo pese a no haber jugado aún con la selección. "Confío totalmente en la capacidad de los 24 jugadores y cada día que les veo entrenando me motiva más", subrayó.

"En la posición de la portería cualquiera de los tres me da garantías suficientes para estar tranquilo", prosiguió el técnico, al que no le importa que "haya debate" sobre esta posición porque se ve "capacitado para lidiar con las polémicas que haya". "Lo acepto, estoy encantado con lo que tengo, no me habéis oído nunca quejarme. Lo que vamos a intentar hacer es generar la mayor confianza en los 24 para que viendo como entrenan me la devuelvan", advirtió.

Además, bromeó al ser preguntado por David de Gea y si le tenía que dar algo de cariño tras lo sucedido en la Liga Europa y su penalti fallado. "Doy o intento dar el cariño que considero a cada jugador. David es un fenómeno e imprescindible, y suma cuando juega y cuando no. Pensaba que era David el que os ponía cachondos, pero veo que es la posición", zanjó con una sonrisa.

Por otro lado, se mostró feliz por contar este viernes ante Portugal con público. "Para nada va a ser extraño, es algo que estamos deseando todos y será un momento espectacular. Sólo lo hemos tenido fuera y fue una sensación positiva. Estamos deseando que vengan los 15.000 a apoyar y esperamos darles un buen partido y que lo puedan disfrutar", confesó.

"No os voy a convencer, no es mi trabajo, os convenceréis si ganamos", replicó preguntado por una posible falta de fe en el ambiente mediático y de la afición sobre las opciones en la Eurocopa. "Si percibes eso en los jugadores, entonces tengo que mejorar y que se lo crean más. Yo estoy convencido de que esta selección es muy difícil de batir y de que podemos hacer un buen papel. Estamos entre las seis o siete que optan al título, pero me puedo equivocar y que salga campeona una que no esté entre esas favoritas", remarcó, afirmando que tampoco ve "pesimista" a la afición.

"MEJOR DOMINAR UN SISTEMA A LA PERFECCIÓN"

Sobre un posible cambio de sistema y jugar con tres centrales, no lo descartó, pero sí dejó claro que "es mejor dominar uno a la perfección y que los jugadores sepan claramente todas las situaciones de juego, que tener tres y no dominarlos".

Luis Enrique también está satisfecho con este inicio de concentración donde vio el miércoles "un entrenamiento muy por encima del nivel" que esperaba y reconoció que no le sorprendía ningún jugador, pero que notaba "especialmente motivado" a Pablo Sarabia. "Todos están muy bien y en condiciones de jugar, a excepción de Adama, con el que no queremos correr riesgos aunque esta casi recuperado", admitió de cara al posible once contra Portugal.

"A todos nos gustaría que los dos amistosos antes de un Europeo fuesen fáciles y sirviera para reforzar la progresión. Tenemos que buscar el de mañana como un estímulo porque nos enfrentamos a una selección con un nivel top de jugador individual y que en su ataque tiene algunos de los mejores de equipos europeos. Portugal es una de las favoritas a la Eurocopa y será complicado y difícil, pero tenemos que hacer nuestro partido independientemente del rival", sentenció.