Luis Enrique: "Mi objetivo era este, pero quizás no tan rápido"

Archivo - El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique - Ben Whitley/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que el "objetivo" cuando fichó por el conjunto francés era competir por la Liga de Campeones, aunque no creía que pudiese ser "tan rápido", y ha afirmado que su equipo ha tenido el "peor calendario" de todos los participantes y que eso les ha permitido "crecer" para llegar a su segunda final consecutiva, que jugarán este sábado ante el Arsenal en Budapest.

"En primer lugar, porque somos los actuales campeones", comenzó a enumerar en rueda de prensa sobre las razones de por qué está tan convencido de que son capaces de revalidar el título. "En segundo lugar, porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, un calendario más difícil; eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Mañana espero que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta y que pueda ganar el equipo que juega mejor al fútbol", añadió.

Además, advirtió que deben estar "concentrados en lo que es importante". "Es una motivación para nosotros no marcar la historia, que ya lo hicimos el año pasado, sino continuar siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa en este momento. Este es nuestro objetivo", dijo, confirmando además que Achraf Hakimi y Nuno Mendes "podrán jugar mañana".

"Hemos tenido tiempo para analizar al rival, que conocemos bien porque hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas. Hay muchos detalles que podemos mejorar y creo que los vamos a mejorar a nivel ofensivo y defensivo, porque trabajamos para eso. Gestionar una final siempre es diferente. Los jugadores deben disfrutar porque nunca sabes cuándo vas a volver a jugar una final de Champions", prosiguió.

El técnico asturiano recordó que "siempre es difícil" ganar una final. "El año pasado fue una excepción, tuvimos una superioridad que no es la real entre el PSG y el Inter, pero el fútbol es así. Y en esta final no creo que haya un favorito, lo digo honestamente. Tenemos que cuidar los pequeños detalles, las pequeñas cosas que pueden ser muy importantes, saber estar en el partido durante los 90 minutos y disfrutar. Siempre hay mucha tensión, expectación, y saber gestionar este momento es muy importante", indicó.

Sobre si se esperaba llegar a dos finales de Liga de Campeones fue presentado como entrenador del conjunto parisino en julio de 2023, explicó que ese era su "objetivo" personal y el del club. "A lo mejor no tan rápido, pero merecimos ganar la del año pasado, fuimos el mejor equipo. Es más fácil cuando tienes todas las facilidades que tengo del club y con el nivel de los jugadores que tengo. En ese momento pensamos en el futuro, y el futuro es ganar mañana", subrayó.

"Alrededor de un equipo como el PSG siempre hay ruido, y si pierdes partidos, no importa lo que hayas ganado en los dos últimos años. Para ser jugador del PSG, debes estar preparado para sobreponerte a cualquier cosa. Si la temporada que viene perdemos tres partidos seguidos, será un caos total. Es así como funciona el fútbol, estamos acostumbrados. Hemos mostrado durante tres temporadas que somos un equipo que juega y que hace de la competición algo muy agradable y disfrutable", continuó.

Sobre la conquista de la Premier League por parte de los 'gunners', Luis Enrique "no" se mostró "sorprendido". "Creo que, especialmente esta temporada, han demostrado merecer ganar la Premier League. Han sido el mejor equipo, el más consistente. Ha sido difícil por el Manchester City, pero merecen ganar este campeonato. Si no me equivoco, será la séptima temporada con el Arsenal y puedes ver qué tipo de equipo es", apuntó.

Por otra parte, restó importancia a las declaraciones de Mikel Arteta asegurando que estaba convencido de que levantarían el trofeo. "No hay más motivación que jugar la final. Todo lo demás son estrategias, comentarios. Ya veremos mañana después del partido quién es el mejor, quién ha sido el mejor. Me mantengo concentrado en lo que es positivo para mi equipo", expuso.

Sobre los dos equipos finalistas, "más que dos ideas diferentes", presentan "dos ideas que se parecen pero con caminos diferentes". "Es un equipo que marca mucho también, y nosotros somos un equipo que defiende también muy bien. Pero creo que los caminos para llegar a esto son diferentes", explicó.

Por último, el español rememoró los dos partidos de semifinales contra el Bayern de Múnich. "Mi preferido fue el 5-4 por el resultado, porque ganamos. El segundo partido conseguimos un empate. Me han gustado todos los partidos de esta temporada en la Champions. Creo que hemos mostrado en estos ocho partidos qué tipo de equipo somos. Hemos cambiado muchas cosas, hemos dominado la mayoría de estos partidos, hemos demostras qué tipo de equipo somos. Volvemos a una segunda final de Champions, una cosa muy difícil para cualquier equipo e histórico para nosotros", finalizó.