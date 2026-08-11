Luis Enrique: "Ser impredecibles para el rival sigue siendo muy importante para nosotros"

Archivo - Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha dicho este martes que "ser impredecibles para el rival sigue siendo muy importante" para sus planes una temporada más, en la víspera de que sus pupilos se enfrenten al Aston Villa por el título de la Supercopa de Europa sobre el césped del Red Bull Arena de Salzburgo (Austria).

"Si analizamos lo que hemos hecho en los últimos dos años, creo que cada rival ha demostrado su nivel en cuanto a victorias contra nosotros. Hemos visto nuestra mejora y nuestras actuaciones en eliminatorias en los últimos años en la Champions League. Estamos contentos con lo que hemos hecho, con cómo hemos jugado", comentó Luis Enrique en rueda de prensa.

"Pero creo que siempre hemos dicho que ser impredecibles para el rival sigue siendo muy importante para nosotros. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que creemos que será importante a lo largo de la temporada. Empezamos esta temporada con la misma mentalidad, con el mismo deseo de ganar trofeos importantes", apostilló el entrenador del conjunto parisino.

Además, el técnico gijonés hizo un repaso de cómo lleva este periodo estival. "He descansado prácticamente todo el verano. Estamos frescos de nuevo, estamos contentos de estar de vuelta. Ya llevamos dos semanas y media de entrenamiento y estamos recuperando a los jugadores poco a poco. Mañana empezamos la temporada con un partido, una final. Y eso representa lo que hicimos bien el año pasado. Jugar este primer partido oficial es importante y vamos a intentar rendir bien", deseó al respecto.

Eso sí, no escondió que su objetivo para este próximo curso será ganar la tercera Champions League, y además seguidas. "Por supuesto. Nos fijamos objetivos muy ambiciosos al principio y seguimos haciéndolo. Creo que ahora mismo es una situación diferente y única porque, en este momento, creo que todos creen que podemos volver a ganar", indicó al respecto.

"Pero esa es la teoría; luego, tenemos que demostrar que estamos a ese nivel. Por supuesto, buscamos darle siempre la vuelta a la situación y ganar. Y si miras la historia, es difícil que haya un equipo que gane siempre. Nuestro objetivo es estar ahí, junto a ese tipo de equipo", apostilló.

"Recuerdo el año pasado, que fue muy inusual. Es el comienzo y este año es igual. Pero lo repito, estamos contentos porque significa que hemos hecho bien nuestro trabajo. Pero en cuanto a la preparación, es muy complicado gestionar el tiempo de juego y saber exactamente cuántos minutos puede jugar cada jugador individualmente, ya veremos mañana", afirmó.

"Aspiramos a estar en nuestro mejor momento, pero es complicado. Hay que entender que nos preparamos para la temporada de forma inteligente, nuestro objetivo es estar en la mejor forma posible al final de la temporada, no al principio. Pero así son las cosas, tenemos que aceptarlo y estamos contentos de estar aquí", señaló sobre esta Supercopa de Europa.

Respecto al Aston Villa, habló de los traspasados Morgan Rogers, Youri Tielemans y Donyell Malen. "Tras ver la pretemporada, hemos visto marcharse a muchos jugadores importantes. Es difícil con estos partidos de pretemporada, necesitamos analizar y evaluar exactamente a qué tipo de equipo nos enfrentaremos. Es importante para todos los equipos ganar un trofeo europeo y veremos qué tipo de partido podemos jugar", declaró.

Mientras tanto, evitó hablar sobre el posible interés del PSG en fichar al delantero español Ferran Torres, actualmente en las filas del FC Barcelona. "No hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain", contestó de forma tajante.

Precisamente Torres dio hace un mes a la selección española su segundo título de la Copa Mundial de la FIFA. "Hace ya muchos años que el fútbol español está al máximo nivel, sean jugadores, sea la selección O sean entrenadores. Creo que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos y con esta segunda estrella espero que sea el inicio de muchos más triunfos para la selección y para el fútbol español", opinó 'Lucho' al respecto.

"Hace ya algunos años el señor Luis Aragonés, que yo considero que fue el primero, abrió realmente el camino, ayudado también por el Barça de Pep Guardiola en ese momento con muchísimos jugadores españoles, jugando de una manera muy determinada. Creo que hace ya más de una década que España juega a todo lo que sabemos jugar de manera asociativa. Creo que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. El futbolista español es un futbolista muy valorado y apreciado. Lo mismo el entrenador y lo mismo los dirigentes, y yo creo que es algo positivo", insistió finalmente.