Luis Enrique: "Veo muy bien a Jordi Alba, siempre ha sido así"

Publicado 06/11/2018 22:17:09 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional español, Luis Enrique Martínez, dijo que Jordi Alba está "muy bien", algo que no le extraña porque "siempre ha sido así" a lo largo de su carrera, insinuando que seguirá sin convocarle de cara a los próximos compromisos internacionales del mes de noviembre.

"Entiendo que en el cargo en el que estoy acepto este tipo de cosas", dijo tras ser preguntado por las palabras de Gerard Piqué, que le recomendó que convocase a Alba. "Piqué entiende mucho de fútbol, le conozco muy bien y acepto cualquier consejo", agregó en declaraciones a Movistar +.

"Pero si he llegado hasta dónde he llegado es por mi manera de ver el fútbol, por cómo lo veo y lo entiendo y así seguiré actuando", añadió el técnico asturiano, que respondió con un "no" rotundo al ser preguntado si había cambiado algo con el lateral izquierdo del FC Barcelona.

Además, en relación a las posibles novedades en la lista para los partidos ante Croacia (15 noviembre) y Bosnia (18 noviembre). "Sí, alguna habrá, pero no las he contado. Juntando la primera con la segunda lista hubo cuatro o cinco cambios. Pero tampoco lo sé, no hago la lista en función de si hay cambios o menos, va en función de lo que veo", sentenció.