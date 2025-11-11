Luis de la Fuente, sobre la desconvocatoria de Lamine: "Nunca había vivido una situación así"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha comentado este martes que "nunca había vivido" una situación como la desconvocatoria de Lamine Yamal de la selección por un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis, procedimientos que sucedieron "al margen de la federación".

"Hay procedimientos que suceden al margen de la federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No tienes noticias ni conoces ningún detalle, encima en un tema de salud, y uno se queda sorprendido", afirmó el seleccionador español sobre la desconvocatoria de Lamine Yamal de la concentración de la selección, en un extracto de la entrevista concedida a RNE este martes.

La reacción de De la Fuente llega después de que el jugador del FC Barcelona haya sido desconvocado por España para los partidos de esta ventana internacional contra Georgia y Turquía debido a que necesita entre 7 y 10 días de reposo. Por su parte, la RFEF expresó su sorpresa y molestia por no tener conocimiento de este procedimiento, más aún teniendo en cuenta que el jugador ha participado como titular en los últimos seis partidos de su club.