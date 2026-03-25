Luis de la Fuente: "Lamine Yamal está tocado por una varita, es especial"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional masculino de fútbol, en rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional absoluto de fútbol, Luis de la Fuente, defendió este miércoles que el extremo del FC Barcelona Lamine Yamal "está tocado por una varita" y "es especial", además de "un ejemplo de chico formado, educado, respetuoso, con un talento descomunal".

"Está en un momento muy bueno, con una evolución muy positiva. Es un ejemplo de chico formado, educado, respetuoso, con un talento descomunal. Se ve enseguida que está tocado por una varita y que es especial", dijo el riojano sobre Lamine Yamal en una nueva entrega de 'Revelado' de DAZN.

Además, de ensalzar al atacante del Barça, De la Fuente también confesó que "fue tremendamente duro" afrontar la lesión del mediocentro Pablo Páez Gavira 'Gavi'. "Lo vivimos con mucho dolor, como si alguien de la familia hubiera sufrido un accidente. Es un jugador muy querido por todos nosotros", señaló.

"Tenemos jugadores que están entre los mejores del mundo y todavía mucho tiempo para poder disfrutarlos", celebró De la Fuente sobre el nivel de la actual generación de internacionales.