Machín: "Veníamos a conseguir la victoria y lo hemos hecho, era nuestra obligación"

Publicado 08/11/2018 21:28:20 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha afirmado este jueves que sus pupilos acudían "a conseguir la victoria" a tierras turcas, donde se han impuesto por un ajustado 2-3 al Akhisar Belediyespor, y que rubricar ese triunfo en la cuarta jornada de la Liga Europa era su "obligación".

"Lo que cuenta es el resultado. Veníamos aquí a conseguir la victoria y lo hemos hecho, era nuestra obligación. Parece mentira que, después de la magnífica primera parte que hemos hecho, en la segunda... El fútbol es tan grande que hace que, en un momento puntual, te pueda cambiar todo", dijo Machín tras el partido ante los micrófonos de Gol Televisión.

"Al descanso, lo importante es que no teníamos que relajarnos; podíamos encontrarnos con un infortunio, como el primer gol suyo al llevarse el balón en un rebote. Luego, cuando ha venido la jugada del penalti y nos expulsan a un futbolista, ellos han tenido la capacidad de hacernos ese empate que demuestra que todos los equipos en Europa tienen calidad", añadió el técnico sevillista.

Además, Machín comentó que haber superado adversidades con un hombre menos "le da más valor" a su buen resultado. Pero no se mostró del todo conforme con sus jugadores, admitiendo que deben "corregir algunas cosas" para próximas citas. "No hemos cerrado todo lo bien que deberíamos, en ese centro que ha sido demasiado fácil. Y en el área no hemos sido lo suficientemente contundentes", analizó.

"La dificultad siempre en el fútbol es hacer goles. Nos queda mucho tiempo para hacer una lectura más en frío. Las lecturas se suelen hacer de puertas para dentro, yo tengo muy claro lo que hay y por qué también hemos concedido hoy esas ultimas ocasiones. A seguir siendo un equipo sólido, que hoy los hemos sido excepto esos momentos puntuales", concluyó.