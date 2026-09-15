Mahou reta a Jero Freixas a conocer 'El único Derbi Cinco de Cinco'

Archivo - El jugador del Atlético de Madrid Álex Baena, ante el del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, en el Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mahou Cinco Estrellas ha querido participar en el debate que está recorriendo las redes sociales sobre cuáles son los mejores derbis del mundo del fútbol, por lo que invita al creador de contenido Jero Freixas a conocer el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se disputa este domingo en el Riyadh Air Metropolitano.

Como cerveza patrocinadora de LaLiga, del Real Madrid y del Atlético, Mahou Cinco Estrellas respondió al vídeo de Jero Freixas en el que situaba en Buenos Aires, Milán y Mánchester los tres mejores derbis del mundo. Una selección que ha alcanzado más de un millón visualizaciones, y que deja fuera el derbi entre merengues y rojiblancos.

Así, Mahou propone a Jero viajar a Madrid para "descubrir de cerca por qué el derbi madrileño merece ser reconocido, permitiéndole descubrir cómo se vive un derbi en la capital española".

Bajo el concepto de 'El único Derbi Cinco de Cinco', Freixas descubrirá la ciudad durante la previa, recorriendo sus calles, compartiendo el ambiente con las aficiones y viviendo de primera mano cómo Mahou forma parte de los momentos y espacios en los que el derbi se vive con mayor intensidad, hasta el partido.